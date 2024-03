O Nova Iguaçu fez história no Maracanã. Na tarde desse domingo (17), com mais de 60 mil torcedores presentes no estádio, a equipe venceu o Gigante Da Colina por 1 a 0, e garantiu uma marca inédita para o clube, sendo ela a sua primeira final de Campeonato Carioca na história do time da Baixada Fluminense, o gol foi marcado por Bill.

Classificação

Por conta do desempenho na partida, o Nova Iguaçu está sendo assunto para os internautas nas redes sociais, que estão dizendo que a classificação foi justíssima e que pode ter clubes de Série A de olho nos jogadores do Clube da Baixada Fluminense.

"Muito bom esse time do Nova Iguaçu, o povo poder zoar o Vasco porque é do futebol, mas tem que se exaltar esse time muito arrumado e bem montado do Nova Iguaçu. Vários jogadores muito bons. Inclusive, o próprio Vasco está de olho em alguns deles, classificação merecida pra final".

Bill

No fim do jogo o autor do gol da classificação, Bill, comentou algumas dificuldades que enfrentou ao longo da sua carreira, e se diz que a equipe está fazendo história.

"Eu cheguei no Nova Iguaçu disposto a trabalhar, ser feliz, e ninguém acreditou em mim. Muita gente me criticou e falou que eu era só mais um. Entrei aqui, assumi a responsabilidade. Assumi a responsabilidade do nosso município e da nossa cidade de Nova Iguaçu, e hoje a gente está fazendo história."

Final

O ponta esquerda também deixou claro que o momento é de comemoração, mas preza ter a cabeça no lugar o mais rápido possível, para chegar pronto no próximo desafio.

"O momento agora é de comemoração e de curtir a nossa vitória. Temos até amanhã para pensar no Flamengo. Flamengo é um novo jogo, é uma nova história, e depois vamos estudar. Agora é focar na comemoração e recuperação porque é muita felicidade."

O adversário da final será o Flamengo, nos dias 31 de Março e 7 de Abril, ambos no Maracanã.