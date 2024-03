O Nacional goleou o América, de São José do Rio Preto, na última rodada da A4, por 5 a 3 e manteve as esperanças de classificação para a próxima fase da competição. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, o resultado deixou a equipe viva. O goleiro e capitão Maurício comemorou o resultado contra o América e falou sobre o próximo adversário.



"Começamos o jogo bem e dominando. Tivemos a iniciativa e conseguimos fazer os gols de maneira natural, mas após isso desligamos do jogo por achar que o resultado estava feito e acabamos tomando três gols trazendo o América pro jogo novamente. No segundo tempo conseguimos nos encontrar e nos seguramos bem. Só a vitória interessava, então sabíamos da necessidade do resultado e o grupo está de parabéns pela vitória e vamos por mais para buscar essa classificação", disse.



No sábado, 23, a equipe volta novamente a campo. A partida será contra o Jabaquara, às 15h, fora de casa.



"Próximo jogo é difícil por ser fora de casa, a equipe do Jabaquara tem qualidade e se dermos espaço eles sabem jogar, então precisamos entrar mais focados e saber matar o jogo em qualquer oportunidade que tivermos e não correr os riscos que tivemos na última partida", finalizou.