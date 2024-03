Para a semifinal do Paulistão Sicredi 2024, que acontece na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque, o Palmeiras irá utilizar camisa especial em campnha contra o ódio dentro e fora do futebol. Batizada em referência ao nome do clube, a iniciativa “#SomosSociedade” busca combater qualquer tipo de discriminação ou ato violento, aclamando por mais momentos de paz entre as pessoas.

“Esperamos que a nossa campanha ajude a conscientizar a sociedade sobre o momento extremamente perigoso que estamos vivendo dentro e fora de campo. Não podemos aceitar que o futebol se transforme em um ambiente de preconceito e violência, com casos cada vez mais frequentes de discriminação e ódio. Somente conseguiremos virar este jogo se combatermos a impunidade, que é a semente do próximo crime”, declarou a presidente Leila Pereira.

Na partida desta quinta contra o Novorizontino, o Verdão usará uma camisa feita especialmente para a campanha “#SomosSociedade”, com destaque para o branco da paz e o símbolo de igualdade aplicado no meio do peito, o mesmo utilizado na camisa produzida pelo técnico Abel Ferreira em 2022 – um quadrado formado por quatro braços de diferentes etnias, que mostra a união entre as pessoas, independentemente de gênero, raça, credo ou nacionalidade. Faixas nas arquibancadas e um bandeirão no meio de campo antes do duelo também farão parte da ação, entre outras iniciativas.