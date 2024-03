O Palmeiras segue sua preparação para a semifinal do Paulistão Sicredi 2024. Na manhã deste domingo (24), o Verdão realizou mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol visando o duelo decisivo contra o Grêmio Novorizontino, na quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque. Atual bi-campeão estadual, o alviverde segue invicto na temporada 2024.

A atividade desta manhã começou com ativações no Centro de Excelência do clube, onde jogadores fizeram uma atividade técnica com objetivos específicos, enquanto os goleiros trabalharam com os preparadores da posição. Na seuquência, com os paredões posicionados em campo, foi realizada mais uma movimentação técnica sob o comando da comissão de Abel Ferreira, com aprimoramento de cruzamentos e finalizações.

O comandante português que busca seu décimo título pelo Maior Campeão do Brasil contou com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues e o zagueiro Gustavo Gómez, que cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

“Na minha opinião, a gente está cada vez mais maduro. Você vê muitos jogadores fazendo muitas funções diferentes dentro do campo. Isso é bom porque faz com que cada jogador se torne ainda mais completo, podendo fazer com que o Abel utilize diversas possibilidades dentro do jogo. O nosso time realmente está jogando um pouco diferente do que a gente já tinha jogado nos últimos anos. Acho que principalmente nesse jogo contra a Ponte a gente conseguiu entender bem essa situação, as movimentações, os espaços. Eu acho que a gente tende a crescer muito, é uma formação que nos ajuda a ficar mais com a bola e entrar na área com mais gente para cabecear, tanto que fazemos vários gols de cruzamento”, analisou Veiga após o treino deste sábado (23).

De volta ao Allianz Parque para a semifinal contra o Novorizontino, o meio-campista Raphael Veiga comentou sobre a importância de retornar a casa alviverde.

“Por mais que quando jogamos na Arena Barueri a nossa torcida tenha comparecido, sabemos que não é a nossa casa. O Allianz Parque é diferente, sempre falei isso, a atmosfera é diferente, o clima é diferente, a gente se sente diferente, a logística é diferente. Então isso tudo contribui para que a gente possa ir para o jogo mais concentrado, já adaptado para fazer uma grande partida”, concluiu.

Atual bicampeão paulista, o Alviverde volta a treinar na manhã desta segunda-feira (25), às 10h. Para o duelo desta quinta-feira (28), mais de 12.000 ingressos já foram vendidos.