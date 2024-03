O Palmeiras se classificou mais uma vez à final do Paulistão e vai em busca do tricampeonato. Nesta quinta (28), a equipe derrotou o Novorizontino em casa por 1 a 0 na semifinal.

Enquanto isso, do outro lado, o Tigre se despede da competição após ótima campanha. O time chegou pela primeira vez na história entre os quatro melhores, depois de uma fase inicial invicto contra os maiores adversários, obtendo vitórias contra Santos e Corinthians, e empate contra o Palmeiras na fase de grupos, e o triunfo sobre o São Paulo nas quartas.

Com isso em mente, o zagueiro César Martins valorizou muito o caminho do aurinegro no campeonato, em declaração após o jogo de semifinal. O zagueiro lamentou a derrota, mas disse que o time deixa uma ótima impressão.

"Infelizmente a vitória não veio, lutamos até o fim. Fizemos uma excelente campanha. Acho que muita gente, fora do nosso trabalho ali, nunca pensou que iríamos chegar aonde chegamos. Demonstramos a nossa força, a força do Grêmio (Novorizontino). É uma cidade pequena, ninguém nota. Mas estamos fazendo um trabalho muito bom desde o ano passado", disse o jogador.

Martins completou ainda sua fala mencionando o futuro próximo e aqueles que duvidaram de seu clube. "Esse ano muita gente achou que iríamos cair de divisão, mas surpreendemos. E sempre seguimos com humildade; primeiramente sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Infelizmente não saímos com a vitória hoje, mas deixamos um legado. E agora é continuar nossa campanha até o fim do ano, quem sabe conseguindo o acesso (à Série A do Brasileirão)".

A próxima partida do Novorizontino será contra o CRB no dia 19 de abril, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, joga o primeiro confronto da final do Paulistão contra o Santos no domingo de Páscoa, dia 31 de março, fora de casa.

O segundo jogo da decisão, e último do campeonato, acontece no dia 7 de abril, na casa do Verdão, para definir quem levanta o troféu.