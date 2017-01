Salgueiro bate Flamengo de Arcoverde e segue firme na liderança

Foto: Darlando Barros/Especial à VAVEL Brasil

O Salgueiro recebeu o Flamengo de Arcoverde e não teve vida fácil. Apesar da vitória, o placar de 2x1 fez jus a quão acirrada foi partida realizada neste domingo (15), no Estádio Cornélio de Barros. Com três vitórias em três jogos, o duelo dessa tarde foi o mais complicado para o carcará, que teve dificuldade para bater o rubro-negro de Arcoverde.

Rodolfo Potiguar abriu o placar para o Salgueiro ainda no primeiro tempo após encher o pé em cobrança de pênalti sofrido por Toty. A equipe visitante, comandada por Adelmo Soares, foi para o intervalo com a derrota parcial e mudou na segunda etapa, quando Jonas substituiu Rafael. Logo aos 7 minutos, Alisson, de cabeça deixou tudo igual. Somente aos 40 minutos o Salgueiro voltou a frente do placar, Willian Lira, após cobrança de Élvis, desviou para o fundo do gol e deu números finais ao duelo.

Liderando o Grupo A e também a classificação geral, o Salgueiro chegou aos nove pontos e agora vai enfrentar o América, no Ademir Cunha, na próxima quarta-feira (18), em partida que estará em disputa os 100% de aproveitamento do Carcará na competição. Já o Flamengo, líder do Grupo B, não entra em campo nessa rodada.

Jogando em casa, Vitória não sai do empate com o Serra Talhada

Tentando manter a boa fase como mandante, o Vitória recebeu o Serra Talhada, que não havia vencido ainda. Mesmo saindo em desvantagem, o Taboquito achou o empate em 1 a 1, com gol de Fabinho Vitória; Jânio descontou.

Com o empate, o Tricolor das Tabocas chega aos cinco pontos, indo enfrentar o Atlético fora de casa, no Estádio Paulo Petribu, na próxima quarta-feira (18). Já o Lampião somou seu segundo ponto na competição e volta a jogar contra o Central, também na próxima quarta-feira (18), em casa, no estádio Nildo Pereira.

Em Caruaru, Central vence Belo Jardim e continua líder do Grupo

Foto: Renan Vasconcelos/Central

O Central obteve os primeiros três pontos no campeonato jogando em seus domínios, e segue invicto na competição no Grupo C. Em cobrança de falta, Altemar abriu o placar para a patativa e Paulinho aumentou a vantagem que sacramentou a vitória do time da casa.

O alvinegro caruaruense lidera com o Grupo C com sete pontos, e ocupa a vice-liderança na classificação geral. O Belo Jardim ocupa a segunda colocação do Grupo A com três pontos.

O Central vai a campo na próxima quarta-feira (18), onde vai visitar o Serra Talhada, no Estádio Nildo Pereira. O Belo Jardim recebe o Afogados da Ingazeira , também na próxima quarta-feira (18).

Jogando fora, América não toma conhecimento do Atlético e conquista seus três primeiros pontos

Foto: Ednaldo Tavares/Especial à VAVEL Brasil

Em partida que o Atlético desperdiçou duas cobranças de pênaltis, o América não se intimidou e bateu os donos da casa por 2x0, conquistando assim seus primeiros três pontos na competição. Os dois gols da partida foram marcados por Fábio Faquinha.

O América ocupa a vice-liderança do Grupo B com três pontos e agora vai até Salgueiro, na próxima quarta-feira (18), onde vai medir forças com os donos da casa.

O América está na lanterna do Grupo A, também com três pontos e recebe o Vitória, na próxima quarta-feira (18), no Estádio Paulo Petribu.