CBF divulga participantes do Brasileirão Feminino

(Foto: RICARDO STUCKERT/CBF)

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino já conhece seus participantes. Na noite desta quarta-feira (18), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista dos 16 times que vão brigar pelo título do torneio em 2017. Entre eles, Flamengo e Corinthians, campeões nacionais da modalidade, estão confirmados.

O Flamengo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino e recebe a primeira vaga da competição. A equipe é uma das seis do futebol masculino que conseguiram vaga pela tabela do torneio nacional. Santos, Corinthians, Ponte Preta, Grêmio, Sport e Vitória estarão na Série A1, a primeira divisão.

O Corinthians tem situação diferente das outras. A equipe mantém parceria com o Audax e herdou a vaga conquistada pelo título na Copa do Brasil como Audax/Corinthians. Desta forma, o time teria direito a duas vagas, uma pelo Brasileiro masculino e uma pelo ranking. Assim, o Audax fez parceria também com clube de Osasco e utilizará outro elenco em sua vaga.

Como foi divulgado ainda no último ano, as vagas disponíveis para os participantes do Brasileirão seriam distribuídas seguindo a tabela final de classificação. Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, São Paulo, Chapecoense, Cruzeiro e Fluminense optaram por não participar.

A Chape, que já tinha equipe feminina, não fará parte da primeira divisão. Já o Coritiba mantém parceria com o Foz Cataratas e terá sua camisa representada mesmo assim.

Na próxima segunda-feira (23), às 11h, será realizado o sorteio dos grupos da primeira fase do torneio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Confira os clubes participantes:

Flamengo (RJ)

Audax (SP)

São José (SP)

Vitória de Santo Antão (PE)

São Francisco do Conde (BA)

Foz Cataratas (PR)

Ferroviária (SP)

Iranduba (AM)

Rio Preto (SP)

Kindermann (SC)

Santos (SP)

Corinthians (SP)

Ponte Preta (SP)

Grêmio (RS)

Sport Recife (PE)

Vitória (BA)