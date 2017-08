Resultado e gols Atlético-MG 2x0 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 20ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. SENDO DISPUTADA NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE

ÁRBITRO: Elmo Alves Resende Cunha - GO Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva - GO (FIFA) e Cristhian Passos - GO

Confira os gols da vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo no estádio Independência. Fábio Santos de pênalti e Rafael Moura marcaram os tentos da vitória do Galo. Importante para saltar na tabela de classificação. O Flamengo fica estático nos 29 pontos somados em 20 jogos.

Fique ligado! Atlético-MG x Flamengo ao vivo terá início às 16h, no Independência, em Belo Horizonte (MG). A partida marca o início do returno para as duas as equipes.

No primeiro turno, as equipes abriram o Campeonato Brasileiro empatando por 1 a 1 no Maracanã. Os gols foram marcados por Elias e Matheus Savio.





Em 109 encontros, o Flamengo venceu 43 vezes, perdeu 34 e empatou 32. Em Brasileirões, o retrospecto está empatado: 22 vitórias para cada lado. O Rubro-Negro não perde para o Atlético há dois anos. Em 2016, foram três confrontos, com duas vitórias cariocas e um empate.

Pendurados do Galo: Marcos Rocha, Rafael Carioca, Adilson, Fred, Marlone e Matheus Mancini

Pendurados do Fla: Réver, Berrío, Márcio Araújo, Mancuello, Rodinei e Cuéllar

Desfalques do Atlético-MG: Fred, Lucas Cândido, Gustavo Blanco e Carlos César, lesionados

Desfalques do Flamengo: Everton e Diego, suspensos; Guerrero, Rodinei e Mancuello, lesionados

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Márcio Araújo e Willian Arão; Berrío, Everton Ribeiro e Geuvânio; Felipe Vizeu. Técnico: Jayme de Almeida

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Cazares e Valdívia; Luan e Rafael Moura. Técnico: Rogério Micale

"Será uma partida muito difícil e equilibrada. Flamengo e Atlético são duas equipes grandes e vão querer os três pontos. A gente vai motivado com a vitória contra o Palestino, que veio num bom momento e deu uma confiança a mais para domingo", disse Geuvânio, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Fla diante do Palestino na última quarta-feira.

Já o Flamengo vive a expectativa da chegada de Reinaldo Rueda, ex-treinador do Atlético Nacional e que assumirá a equipe na próxima semana. Enquanto isso, Jayme de Almeida, auxiliar técnico, segue à frente do Rubro-Negro. O Fla não vence há três partidas no Brasileiro, mas vem de classificações na Sul-Americana e Copa do Brasil.

Vivendo momento complicado na temporada, o Galo procura a virada de chave no segundo turno. Para Marcos Rocha, essa pode ser uma partida importante para começar a mudança. "É um grande jogo, um jogo importante, principalmente por ser começo de turno. Nós procuramos fazer uma campanha diferente, então espero que possamos começar vencendo", disse o lateral-direito.

O Atlético vem de eliminação nas oitavas de final da Libertadores e tenta recuperar sua força jogando em Belo Horizonte. A equipe mineira visa conquistar uma vaga no G6.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe minuto a minuto todas as emoções de Atlético-MG x Flamengo ao vivo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.