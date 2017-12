Novo reforço: lateral Samuel Xavier acerta com Atlético-MG até fim de 2018

Foto: Reprodução / Twitter @atletico

O Atlético-MG anunciou oficialmente o seu segundo reforço para a próxima temporada. No Twitter, o clube confirmou, nesta sexta-feira (15), a contratação por empréstimo do lateral-direito Samuel Xavier, do Sport. O atleta, de 27 anos, assinou contrato até dezembro de 2018.

Antes de chegar ao time alvinegro, Samuel foi revelado pelo Paulista, logo passou pelo São Caetano, Guarani, Ceará e por último o Leão, em 2015. O jogador é velho conhecido do Oswaldo de Oliveira, pois trabalhou com o carioca em 2016. No período, o técnico optou trocar o time de Recife pelo Corinthians.

O ano de 2017 foi de turbulências para o lateral. Chegou a receber cobranças da diretoria do time pernambucano, devido a sua instabilidade. Agora com o contrato de empréstimo até dezembro de 2018, se mostrou otimista a vestir a camisa do Atlético-MG.

"Estou muito feliz com esse novo desafio, que é vestir essa camisa com tanta história, tantas vitórias e tantos títulos. Espero entrar para a história do clube. Junto dos meus companheiros, com a torcida, a gente conquistar muitos títulos com essa camisa. Estou muito feliz e aqui é Galo", declarou o lateral, em um vídeo divulgado pela TV Galo.

Antes de Samuel Xavier, o clube mineiro havia anunciado a contratação do volante Arouca, ex-Palmeiras.