Jogo Atlético-PR x Palmeiras AO VIVO hoje pelo Brasileirão 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 38ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NA ARENA

ÁRBITRO: Claudio Francisco Lima e Silva (SE), auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fábio Pereira (TO)

Fique ligado! O duelo entre Alético-PR x Palmeiras ao vivo acontece neste domingo às 17H00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

Reforço na área, pensando em 2018 verdão oficializou neste semana a contratação do meia Lucas Lima. Jogador assina por cinco temporada

No primeiro turno no Allianz Parque verdão perdeu por 1 a 0. Gol do Furacão foi marcado pelo zagueiro Thiago Heleno

Desfalque do verdão: Edu Dracena e Felipe Melo (suspenso); Borja (Machucado)

Provável Palmeiras (4-3-3): Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Willian.

Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Será a despedida do técnico Roberto Valentim no comando do Palmeiras.

Neste sábado em seu ultimo treino na academia de futebol, treinador levou um banho dos atletas

Jogando como visitante verdão disputou 18 partidas, foram sete vitórias, três empates e oito derrotas

Na última rodada jogando em casa, verdão ganhou de 2 a 0 do Botafogo. Foi a despedido do Zé Roberto, jogador se aposentou do futebol

Verdão só pensa em 2018, mas o confronto deste domingo é importante. Clube precisa vencer para ser o vice campeão e ter uma premiação melhor. O Segundo colocado ganha em torto de R$ 11.373.030,00 reais.

Desfalque do furacão: Paulo André, Lucho González, Guilherme e Nikão

Provável Atlético-PR (4-3-3): Weverton; Jonathan, Wanderson , Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Rossetto e Gedoz ; Sidcley , Lucas Fernandes e Coutinho.

Jogando como mandante, Atlético-PR disputou 18 partidas; foram sete vitórias, cinco empates e seis derrotas

Na última rodada jogando fora de casa, equipe perdeu de 1 a 0 para o Avaí. Apesar da derrota furacão se classificou para a Sul-americana 2018.

Atlético-PR ainda sonha com Libertadores, segundos especialistas clube tem um 1% de chance.

Boa tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Atlético-PR x Palmeiras ao vivo pela 38° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (03) ás 17h00 (de Brasília) na Arena da Baixada em Curitiba