Conexão entre Botafogo e torcida tem feito a diferença no Nilton Santos em 2017

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

O Estádio Nilton Santos tem sido um fator importantíssimo para o Botafogo no ano de 2017 e nem o clube, e nem a torcida, abrem mão disso mesmo com o Maracanã disponível.

A VAVEL Brasil irá relembrar alguns jogos neste ano em que a torcida e o time fizeram valer o fator casa.

Estreia na Libertadores em total sintonia

A estreia do Glorioso na Libertadores foi emocionante. O Alvinegro chegou a abir 2 a 0 na primeira etapa. Airton, num lindo chute, abriu o placar e Pavez fez contra. Os chilenos chegaram a descontar, mas ficou nisso. O Bota se classificou com um empate na volta.

O que mais chamou atenção no duelo foi a linda festa da torcida no Nilton Santos. Adeptos fizeram um lindo mosaico com a frase "Lutem Por Nós" para incentivar a equipe. A resposta foi positiva, já que o time saiu vitorioso.

(Foto: Sátiro Sodré/SSPress/Botafogo)

Incetivo fundamental, vitória suada e sofrida

Ainda pela fase de pré-Libertadores, o tradicional e campeão Olimpia tentou atravessar o caminho do time de General Severiano. Pimpão, de bicicleta, decidiu no Rio. O Bota garantiu classificação nos pênaltis em Assunção.

A torcida novamente deu show. Outro mosaico elaborado pelos adoradores da instituição com a frase "Minha Vida" empurrou a equipe em campo para sair com o resultado positivo.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Classificação emocionante fez Nilton Santos explodir

O jogo da classificação. Sem dúvida a apreensão tomava conta de todo alvinegro presente no Nilton Santos naquela noite diante do Atlético Nacional. Pimpão fez o gol que selou a vaga nas oitavas de final da Libertadores e tranquilizou os presentes no estádio.

Apoio e festa não faltou. A frase "Glorioso", escrita no mosaico, incentivou os jogadores a buscarem a vitória até o fim e consecutivamente a classificação.

(Foto: Divulgação/Botafogo)

Goleada, classificação e a mística entre time e torcida

O Botafogo atropelou o Atlético-MG no Niltão. Um impiedoso 3 a 0 com gols de Joel Carli, Roger e Gilson garantiram o Alvinegro nas semifinais.

Não teve mosaico, mas não faltou apoio do início ao fim de quem compareceu ao estádio. Como de costume, o Bota teve outra grande atuação e se classificou.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Torcida e Botafogo, Botafogo e torcida. É inegável a conexão que têm tido entre ambos. Tem trazido resultados importantes para a equipe da zona sul do Rio. No mínimo tem servido de apoio e ele tem sido fundamental.

Nessa quarta-feira (16), às 21h45, essa sintonia será posta à prova novamente pelas semifinais da Copa do Brasil. Um clássico diante de um dos seus maiores rivais, o Flamengo, vai testar a conexão Botafogo-Torcida.