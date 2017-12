Especulado no Cruzeiro, Bruno Silva é eleito melhor volante do Brasileirão 2017

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Como de costume no final de todo o Campeonato Brasileiro, jogadores, funcionários e treinadores se reúnem para um grande evento que premia os nomes que se de alguma forma destacaram no torneio. Nessa segunda-feira (4), isso aconteceu na Sede da CBF, no Rio de Janeiro, para celebrar o Prêmio do Brasileirão 2017.

+ Bruno Silva lamenta Botafogo perder vaga na Libertadores: "Não faltou vontade da nossa parte"

Dentre os premiados, alguns jogadores que foram unanimidades durante todo o campeonato, como Arthur e Hernanes, e também Bruno Silva, o único representante do Botafogo, que ficou em décimo lugar no Brasileirão, foi Bruno Silva. Desde 2014, o clube de General Severiano não era representado nesse seleto escalão, quando Jefferson fora eleito o melhor goleiro da competição.

Após um 2016 regular, Bruno Silva teve uma grande ascensão e garantiu grandes atuações esse ano, muito por conta da sua mudança de posição. Com Jair Ventura, o jogador passou a assumir um papel de meia direita, deixando a faixa central do campo. Dessa maneira, o Camisa 8 potencializou seu jogo, que era marcado por muita energia e entrega tática.

Bruno Silva somou 33 jogos, tendo 2891 minutos jogados no total, marcando 6 gols e distribuindo 5 assistências. Provando a sua grande contribuição defensiva, o atleta tem 80 desarmes, sendo o 12º jogador com maior quantidade nesse quesito. O ponto negativo fica pelas 68 faltas cometidas e nove cartões amarelos tomados.

Na premiação, ao ser perguntado sobre a posição que ele prefere que seja chamado, Bruno Silva diz que é a de volante, seu papel “original” dentro de campo. “Eu prefiro (ser rotulado) de volante, segundo volante. Eu consegui fazer o que o Jair (Ventura) me pediu (durante o campeonato) e estou feliz com o prêmio.”, disse.

+ Bruno Silva confirma proposta do Cruzeiro e revela interesse do Internacional

As grandes atuações de Bruno o colocaram na mira de grandes clubes do Brasil, como o Cruzeiro, que já demonstrou interesse oficialmente, e Internacional, que fez uma consulta pelo atleta. O futuro do jogador do Botafogo é incerto, e uma possível saída é iminente.

A VAVEL Brasil entrou em contato com Carlinhos Sabiá, que afirmou que essa situação envolvendo o jogador pode ser resolvida essa semana. "O Cruzeiro tem sim interesse. Estamos esperando o Cruzeiro resolver a questão diretamente com o Botafogo, mas há conversas. Quero realizar uma reunião amanhã, no mais tardar quarta. Itair e Wágner virão ao Rio de Janeiro para conversarmos", disse.