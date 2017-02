Mano aprova postura do Cruzeiro em goleada e avalia Thiago Neves em estreia: "Superou expectativas"

Mano Menezes elogiou seriedade dos jogadores em goleada (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro não teve dificuldades para avançar à terceira fase da Copa do Brasil. A equipe celeste goleou o São Francisco-PA, nesta quarta-feira (22), por 6 a 0, no Mineirão. Atuação mais que aprovada pelo técnico Mano Menezes, que já esperava pressão da Raposa durante os 90 minutos. O treinador aproveitou para elogiar a seriedade de seus jogadores no duelo.

"Fizemos o que temos que fazer contra um adversário que estabelece um nível diferente de enfrentamento. A gente sabia que o jogo seria disputado nessa circunstância, analisamos bem antes como seria, o que propusemos foi fazer um bom jogo, sério e organizado. Em determinado momento, conseguimos isso, um placar de 6 a 0, muito mais pelo volume de jogo conseguido no primeiro tempo", disse o técnico.

Após ficar mais um mês aguardando para ser regularizado, o meio-campo Thiago Neves, enfim, estreou com a camisa celeste. O camisa 30 ficou em campo até os 19 minutos da segunda etapa, quando foi substituído por Alisson. Apesar de não ter atuado a partida inteira, Mano Menezes elogiou TN30 em sua estreia e justificou a saída do meia por "motivos de segurança".

"Foi uma boa estreia. Não quisemos estender mais por segurança, pois não tinha necessidade, o jogo estava resolvido. Superou as expectativas que a gente tinha. Thiago vem de um longo período de inatividade, então o primeiro jogo é um pouco mais difícil. Mas eles se entenderam bem e já vinham fazendo isso nos treinamentos. Agora é trabalhar mais e aproveitar o bom momento para voltarmos bem depois dessa parada [do Carnaval]”, declarou Mano.

Thiago Neves superou longo período de inatividade e foi elogiado por Mano (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A noite também foi especial para Rafael Sóbis. O atacante roubou a cena no Mineirão ao marcar quatro gols na goleada celeste. Curiosamente, o camisa 7 chegou a este número nos pouco mais de quatro meses em que atuou pelo Cruzeiro em 2016. No entanto, o jogador atuava pela ponta, com Ramón Ábila centralizado. Este ano, Sóbis é quem assume o papel de centroavante. Se depender de Mano Menezes, o posicionamento o jogador será mantido.

"Não estou pensando nisso, não. Se ele continuar fazendo gol, vai continuar assim. No ano passado, fez poucos gols, esse ano fez muitos. Por questão de lógica, vamos deixar na posição. Vai continuar disputando a posição e quem tiver melhor, vai jogar, e o outro vai ter que esperar. Essa é a vida", concluiu.

Rafael Sóbis vive boa fase na temporada e continuará atuando centralizado (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro farão um treino regenerativo nesta quinta-feira (23), no período da manhã. Após a atividade, estão liberados e só se reapresentam na terça-feira (28), também no período matutino. A equipe celeste entrará em campo apenas na próxima quinta-feira (2), contra a Caldense, às 20h30, no Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.