Mano lamenta chances perdidas e vê Cruzeiro superior ao Atlético-MG: "Teve o jogo na mão"

Mano lamentou as chances perdidas por seu time no clássico (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Como no primeiro turno, Mano Menezes saiu derrotado do clássico contra o maior rival. Inclusive, com roteiro bem similar: saindo na frente e depois tomando a virada. O treinador celeste, porém, em sua coletiva pós-jogo, viu algumas diferenças no meio do caminho. Mano reconheceu o mérito do adversário, mas afirmou que sua equipe deixou a vitória escapar porque seus comandados não aproveitaram as chances de contra-ataque que tiveram no duelo.

“Claro que a gente não desmerece porque a gente respeita o nosso adversário. A única coisa que penso fora dos méritos que a gente dá de reconhecimento é que o Cruzeiro teve o jogo na sua mão depois que fez 1 a 0. Tivemos uma chance claríssima com o Alisson, em que nós entramos [na grande área]. No segundo tempo certamente tivemos dez contra-ataques à nossa disposição. Certamente um 2 a 0 naquela hora mataria o jogo”, analisou.

Durante o jogo, Mano esteve bastante agitado na área técnica (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Mano lamentou a ausência de um jogador de frente. Suas opções para a posição que são Sassá, que passou por atroscopia no joelho direito, e Raniel, que também se encontra no departamento médico por causa de lesões nas duas coxas, estão fora por tempo indeterminado.

“Temos sofrido bastante por falta de mais força na última linha de ataque. Nossos jogadores são extremamente técnicos, nós jogamos assim alguns jogos, mas na hora em que precisa mais contundência, como hoje, ficou claro que faltou um homem com característica de finalizador na frente. É o que estamos levando hoje. É uma semana ruim para a gente, mas acontece no futebol. Vamos colocar a cabeça no lugar, trabalhar essa semana que temos pela frente e enfrentar o Palmeiras, que vem crescendo na competição” disse.

Mano também foi questionado sobre suas mudanças durante o jogo. O comandante da Raposa, que antes de levar o terceiro gol do Atlético, tinha acabado de colocar em campo o atacante Rafael Marques no lugar do volante Henrique.

“Depois do gol de empate, nos desorganizamos um pouco e começamos a dar contra-ataques. Um a um é ruim na sua casa, mas 2 a 1 ou 3 a 1 para o adversário é pior. Ficamos ansiosos para querer fazer o 2 a 1, com jogadores desgastados, e por isso algumas alterações e até teria mais dois para tirar por desgaste, mas já não tinha mais. Isso contribuiu para que o meio-campo ficasse aberto demais. Tirei Henrique na última alteração e tomamos o gol do 3 a 1 imediatamente. Se tivesse tomado antes, certamente não tiraria o Henrique naquela hora. Não exporia a equipe desnecessariamente para deixar um placar mais elástico”, finalizou o treinador.