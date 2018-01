Após começarem com pé direito, Cruzeiro e Caldense duelam por ponta da tabela do Mineiro

INCIDENCIAS: Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, a ser disputado no Ronaldão, às 21h30 do dia 20 de janeiro.

Líder do Campeonato Mineiro após o término da primeira rodada, o Cruzeiro vai dar prosseguimento à sua participação no Estadual neste sábado (20). A equipe celeste tem um encontro marcado com a Caldense às 21h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Raposa e Veterana fazem o último duelo da noite pela segunda rodada.

Ambas as equipes têm três pontos. O Cruzeiro abriu sua participação no Mineiro com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tupi e está na primeira colocação, enquanto a Caldense bateu o Democrata GV por 2 a 1 na rodada inicial do Mineiro e chega na terceira posição.

A Raposa defende uma invencibilidade de 14 anos sobre a Veterana. A última vitória alviverde foi por 1 a 0, em 2004, pela semifinal do Mineiro. No retrospecto do confronto, o time da capital leva grande vantagem: ao todo, foram 76 encontros, com 51 triunfos do Cruzeiro, seis da Caldense e 19 empates. Quanto aos gols, a equipe celeste marcou 150, e a de Poços de Caldas, 44.

O confronto de número 77 entre Cruzeiro e Caldense será apitado por

Igor Júnio Benevenuto (CBF), que terá como assistentes Ricardo Junio de Souza (CBF) e Magno Arantes Lira (CBF).

Cruzeiro viaja sem Cabral e três reforços

A boa vitória sobre o Tupi na primeira rodada contou com algumas caras novas para esta temporada. Os reforços Fred, Egídio e Bruno Silva estiveram em campo pelo clube mineiro e estarão novamente neste sábado. Das novas peças, Mano Menezes não relacionou o meia Mancuello, que ainda não foi inscrito no BID, o atacante David, que ainda não assinou e vive impasse, além do lateral Edílson, que se juntou à equipe tardiamente e ainda está sem boas condições.

Outra ausência na lista de relacionados para a viagem rumo a Poços de Caldas foi o volante Ariel Cabral. De acordo com informações da assessoria do Cruzeiro, o argentino ficou de fora por opção de Mano, que está rodando a equipe. Para a posição, o comandante celeste levou Henrique, Bruno Silva, Lucas Silva, Nonoca e Lucas Romero, que deve atuar na lateral direita.

Cabral não viajou para Poços de Caldas (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O setor no qual deve ser improvisado Romero, além de não contar com Edílson, também não conta com Ezequiel. O jogador está na transição, assim como o zagueiro Dedé e o atacante Raniel. No departamento médico, segue Sassá.

O técnico Mano Menezes comentou sobre o foco da Raposa em pontuar bem na fase classificatória do Estadual. “Não conhecemos outro caminho que não seja vencer para ganhar confiança. Nosso objetivo é agora no Campeonato Mineiro, a Caldense no sábado. Depois teremos mais adversários pela frente. Vamos pensando em um de cada vez. O resultado é parte importante desse processo de evolução”, comentou.

O comandante da Raposa afirmou nessa sexta (19) que deve promover entre quatro e cinco mudanças no time. Por isso, o Cruzeiro pode ir a campo com Fábio; Lucas Romero, Leo, Manoel e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho (Bruno Silva), Thiago Neves e Rafinha; Fred.

Relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Egídio e Marcelo Hermes

Zagueiros: Digão, Manoel, Murilo e Léo

Volantes: Bruno Silva, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca

Meias: Arrascaeta, Robinho, Rafinha, Thiago Neves e Messidoro

Atacantes: Fred, Judivan, Rafael Marques e Rafael Sóbis

Caldense mira arrancada contra forte Cruzeiro

Embalada pela vitória fora de casa, a Caldense agora chega aos seus domínios para tentar embalar no torneio. A Veterana terá pela frente a missão de encarar o Cruzeiro, um dos favoritos ao título do Mineiro e que possui um dos melhores elencos do país.

Contra a Raposa, o técnico Zezito deve seguir com o time que estreou diante do Democrata. A dúvida fica por conta do atacante Potita, que acusou um desconforto na coxa. O jogador chegou a realizar exames e se juntou novamente ao grupo para a realização de atividades. Caso não atue, Marquinhos pode ser o substituto.

A Caldense pode ser escalada com Omar; Jefferson Feijão, Marcelinho, Robinho e Jhonathan; Jean, Mineiro, Potita (Marquinhos) e Anderson Rosa; Neílson (Carlinhos) e Juninho.