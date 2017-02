Pará destaca alegria no Flamengo: "Estou muito feliz"

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo treinou hoje (3) pela última vez antes do duelo de amanhã (4) contra o Nova Iguaçu, que será válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita em Bangu. O lateral-direito Pará, que vem sendo destaque do time desde o ano passado (2016), falou com a imprensa após as atividades feitas no CT George Helal.

Pará começou falando sobre a partida de amanhã: “A gente sabe que vai ser um jogo complicado. O Nova Iguaçu tem jogadores conhecidos e rodados. Eles estão treinando tem mais tempo que nós. A gente vai em busca dos três pontos, queremos conquistar esse título, é um objetivo do clube.”, afirmou.

Na sequência, Pará falou sobre a mudança de características usando Adryan ou Gabriel, já que Éverton está suspenso: “Eu acredito que qualquer um que vá jogar, vai dar conta do recado. Se o atleta tá aqui no Flamengo, tem qualidade. O Gabriel já conhecemos, joguei com ele no ano passado, fizemos várias dobradinhas ali e criamos jogadas. O Adryan vem se destacando nos treinos, teve oportunidade contra o Vila Nova no amistoso. Tenho certeza que quem substituir o Éverton ali vai dar o seu melhor para o Flamengo sair com os 3 pontos.”, analisou Pará.

Na sequência, o lateral falou sobre Rodinei jogando mais avançado, como ponta: “Me ajuda demais. Ele tem muita força. Nas duas oportunidades que o professor Zé deu dele jogar ali, do meu lado, a gente colocou o que ele pediu e deu certo. Aquela posição tem muitos jogadores de qualidade, que fazem essa função, mas o Rodinei tem entrado bem e se o Zé optar por colocar ele ali vamos dar o nosso melhor.”, disse o jogador.

Pará comentou sobre Mancuello, jogador que atua com ele pela direita neste momento: “O Mancuello é muito inteligente. Ele tá ali desenvolvendo uma função que não é a dele e ainda sim está indo bem. Eu e ele conversamos muito para melhorar o entrosamento, eu oriento ele na marcação, até pra que ele não marque muito o ponta adversário colado comigo. Falo pra ele ter tranquilidade pois se eu pegar a bola tenho ele livre.”, disse o atleta.

O camisa 21 do Flamengo falou sobre a oportunidade obtida no ano passado e a boa fase que mantém desde então: “Eu fico em desenvolver meu trabalho da melhor maneira possível. Desde que a oportunidade contra o Grêmio apareceu eu procuro aproveitar bem isso. Desde de então só cresci junto dos meus companheiros. Só posso agradecer o apoio deles e do treinador, que me dá liberdade. Estou muito feliz no Flamengo. Espero que a gente conquiste títulos importantes esse ano.”, disse em tom contente.

Por fim, o jogador falou sobre o novo reforço, o colombiano Berrío, que pode ser seu companheiro mais próximo dentro de campo: “Joguei contra ele quando estava no Grêmio, encaramos o Atlético Nacional na ocasião e eu o marquei. É um jogador veloz, com uma explosão rápida. Agora juntos, espero que ele nos ajude muito. Ele faz bastante gols. Estamos contentes com essa contratação, pois se trata de um jogador importante para o clube.”, finalizou Pará.