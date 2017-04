Recordar é viver: na semifinal em 2013, Flamengo é superado pela primeira vez no Nilton Santos

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Era para ser um dia de festa para os flamenguistas. Naquele 3 de março de 2013, Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, completava seus 60 anos de vida – mas o craque e a torcida acabaram recebendo um presente de grego.

Com uma atuação perfeita diante de 21 mil pessoas, o Glorioso derrotou com facilidade o time rubro-negro e avançou à final da Taça Guanabara, carimbando a primeira vitória sobre o rival no Estádio Nilton Santos (à época, Engenhão) e a quebra de um jejum de três anos sem vitória no confronto.

Logo no primeiro minuto da partida, após passe de Seedorf, o lateral Julio Cesar driblou três no meio de campo e bateu cruzado para marcar um golaço em chute indefensável para o goleiro Felipe. A partir do ótimo começo, o Botafogo ditou o jogo, valorizando a posse de bola e freando todas as fracassadas tentativas de contra-ataque do Flamengo.

Desestruturado com o gol sofrido, o Rubro-Negro falhava em suas investidas ofensivas e era mal organizado. Detentor da mítica camisa 10, Carlos Eduardo parecia não estar em campo de tão pouco que produzia. Complementando o setor central, a dupla Ibson e Elias pecava também na criação, errando inúmeros passes e impedindo os atacantes de aparecerem na frente para a finalização. Rafinha era a esperança rubro-negra nos cruzamentos, mas apesar de sua velocidade, o camisa 11 viu-se por diversas vezes sozinho e sem ter com quem finalizar a jogada.

Soberano e tranquilo, o Botafogo contava com Seedorf e Lodeiro trabalhando o jogo no meio de campo e com o auxílio de Marcelo Mattos na cabeça de área. Composta principalmente pelos zagueiros Bolívar e Dória, a defesa alvinegra foi impecável e não deixou espaço algum para o Flamengo crescer no jogo, diferente da apática dupla Wallace e González, que a todo o tempo deixou brechas possibilitando as finalizações do Botafogo.

O Glorioso poderia ainda ter ampliado na 1º etapa, não fossem as diversas furadas de bola do atacante Rafael Marques. A substituição do meia Andrezinho pelo volante Gabriel aumentou o poder de marcação do Alvinegro, mas diminuiu o ritmo da partida. Um choque entre o zagueiro González e o meia Fellype Gabriel contribuiu ainda para que o 1º tempo terminasse frio, lento e bem diferente do início eletrizante da partida.

Nos minutos finais da partida, Vitinho amplia e consolida vitória alvinegra (Foto: Divulgação/Botafogo)

Para os 45 minutos finais, Dorival Jr. tomou a inesperada decisão de sacar Elias e Carlos Eduardo, as contratações mais prestigiadas da temporada no Rubro-Negro, colocando Renato Abreu e Rodolfo em seus lugares. O meio-campo do Flamengo melhorou consideravelmente com a entrada de Renato, mas o volante Cáceres impedia o progresso da equipe com consecutivos erros na saída de bola.

O goleiro Jefferson também foi destaque na partida ao fazer defesas brilhantes e impedir o empate da equipe rubro-negra. No meio de campo do lado alvinegro, Lodeiro continuou a ditar o ritmo do jogo com facilidade até cansar-se e dar preferência à velocidade de Vitinho. O menino, na época com 19 anos, puxou diversos contra-ataques e deu trabalho para o goleiro Felipe. Consagrou-se aos 48 minutos do 2º tempo, fechando o placar da partida e consolidando o belo desempenho botafoguense em campo e a vaga na final da Taça Guanabara.

Atualmente, ambos os times fazem boas campanhas na Taça Libertadores da América. O Flamengo é líder do Grupo 4 do torneio e o Botafogo divide a primeira posição do Grupo 1 com o Barcelona de Guayaquill (Equador).

Apesar da disputa continental, a semifinal do Campeonato Carioca no próximo domingo (23) segue sendo de suma importância para ambos os times, tendo em vista a histórica rivalidade existente entre as equipes de Flamengo e Botafogo.