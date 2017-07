Zé Ricardo vê empate justo e despista sobre Diego Alves: "Ninguém me comunicou nada"

Google Plus

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

Neste domingo, o Flamengo enfrentou o Cruzeiro, no Mineirão, e empatou por 1 a 1, em jogo foi válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do rubro-negro foi marcado por Éverton, mas pouco depois Sassá empatou para a Raposa.

Após a partida, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva e falou sobre o resultado da partida. Lamentando o empate, ele afirmou que a equipe jogou melhor na primeira etapa e que poderia ter conquistado a vitória. Apesar disso, o 1 a 1 não foi injusto.

"Foi um resultado justo pelo o que foi o jogo, mas para nós ruim. Tivemos um adversário difícil. Acho que fizemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo construímos bastante até sair o gol. Depois, precisando da vitória, é normal que o Cruzeiro viesse para cima".

Zé Ricardo falou também sobre a possível contratação do goleiro Diego Alves, do Valencia. Ele afirmou que ainda não sabe se vai poder contar com o reforço, e elogiou Thiago, que ganhou a vaga e tem atuado bem na posição recentemente.

"O Thiago é um jovem muito talentoso, e vem trabalhando bastante no dia a dia. Sabemos como é a vida de goleiro, às vezes a oportunidade demora a aparecer. Ele mostrou que tem um potencial muito grande, mas não é surpresa porque já fez várias boas atuações na base. (...) Sobre o Diego, é somente o que estamos escutando na mídia. Ninguém do clube me comunicou nada, então espero fazer algum comentário após o anúncio oficial".

Por último, o técnico do Flamengo falou sobre a disputa do título do Campeonato Brasileiro, visto que a equipe se encontra 12 pontos atrás do líder Corinthians. Para ele, a pressão sobre o elenco prejudica, e, apesar de o time ter conseguido aumentar o nível de produção, precisa melhorar para poder reduzir a diferença em relação ao primeiro colocado.

"Entrar numa competição e ser campeão é uma coisa, entrar numa competição com a pressão de ser campeão é outra. Estamos trabalhando a parte de concentração da nossa equipe para não só criar espaços, mas finalizar essas oportunidades. (...) Espero que a gente já produza mais contra o Palmeiras, que é outra equipe que já está ali na briga", completou Zé Ricardo.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 21h45, quando receberá o Palmeiras na Ilha do Urubu. O jogo será válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e é um confronto direto entre duas equipes na zona de classificação para a Libertadores.