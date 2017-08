Após goleada, Jayme exalta partida: "Fizemos um belo jogo, com muito amor e dedicação"

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Nesta quarta-feira (9), o Flamengo venceu mais uma vez o Palestino, desta vez por 5 a 0, na Ilha do Urubu pela Copa Sul Americana e avançou para a próxima fase. Sob o comando do auxiliar Jayme de Almeida, o time venceu bem e contou com o primeiro gol do menino Vinicius Junior.

Em entrevista coletiva no fim do jogo, Jayme de Almeida falou sobre a partida no geral e em como ela é benéfica para a moral do grupo, já que pode ser um recomeço no desempenho do time.

"Depois de tudo que o Flamengo passou, os últimos jogos, a responsabilidade cresceu muito. A preocupação maior foi a forma de lidar com esse jogo. A nossa moral estava baixa. Lidei com isso, falei com eles, sabia que o Palestino vinha forte. Os primeiros 20 minutos foram fortes. Fizemos belo jogo, com muito amor e dedicação. Nossa estratégia de jogar nos contra-ataques deu resultado fantástico" - disse.

O auxiliar foi questionado sobre o desempenho do clube em decorrência do elenco montado, e disse que o time não está pronto ainda e pediu tempo.

"Time de futebol, com grandes jogadores, o que falta muito é paciência. O Flamengo contratou grandes jogadores, mas não tem time pronto ainda. O resultado tem que ser rápido. Flamengo investiu bem, procura forma de se jogar. Entender como funciona o Flamengo, os jogadores. Tem que dar tempo ao tempo. Há exemplos de times na Europa, que estão montando time com dinheiro, foram aperfeiçoando e hoje tem um timaço" - explicou.

Questionado sobre a estratégia para o próximo jogo, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, Jayme disse não saber se estará no comando mas colocou-se a disposição.

"Não sei vou permanecer para domingo. Fico à disposição como funcionário do clube. Rivalidade enorme com o Galo, jogos difíceis. Time que jogar vai representar o Fla. Construímos grupo de atleta de muito bom nível. Vamos ver com quem podemos contar e dar confiança" - afirmou.

Ainda sobrou tempo para o auxiliar comentar sobre o primeiro gol pelo profissional da joia Vinicius Junior. "O Berrío acabou errando a cabeçada, e o Vinicius está começando a carreira. Gol que tira o peso, todos estavam esperando. A cobrança tem sido muito grande" - comentou Jayme.

Por fim, Jayme falou brevemente sobre o confronto contra o Botafogo pela Copa do Brasil e mostrou-se confiante. "O time todo certinho (do Botafogo). Mata-mata é emocionante, o Rio vai estar em festa. Só espero que esse jogo, que é tão legal, tão importante, não chegue à violência. Com todo respeito ao Botafogo, o Flamengo tem condições de passar" - comentou.

Com a vitória, o Flamengo avança para a próxima fase e enfrenta a Chapecoense. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Atlético-MG - recém eliminado da Libertadores - em busca de iniciar o segundo turno melhor do que terminou o primeiro.