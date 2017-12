Muralha admite má fase e elogia atuação de César em triunfo: "Não está no Flamengo à toa"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em má fase dentro dos gramados e sequer relacionado para a vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla, Alex Muralha deu rápida entrevista pós-jogo na zona mista do estádio Metropolitano. O goleiro comentou sobre o momento complicado que vem passando, com falhas recorrentes, e sua exclusão do banco rubro-negro - Thiago foi o reserva nesta quinta (30).

"A gente é profissional, ter humildade de saber que o momento não é muito bom. Sinceramente, o momento da minha carreira não é muito bom. Trabalho da melhor maneira possível, tento dar o meu melhor. Infelizmente, o meu melhor não está dando certo", disse ele.

O goleiro também fez questão de ressaltar a ótima partida de César, que passou de quarto goleiro a titular diante dos Tiburones. A estrela de seu companheiro brilhou - o goleiro fez bela atuação e até mesmo pegou um pênalti -, e Muralha se mostrou feliz com o desempenho do jogador.

(Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

"Fico feliz por essa vitória, muito feliz pelo César ter ido muito bem, é um menino que merece, trabalhador, não está no Flamengo à toa. Tem muita qualidade, e hoje o Brasil está vendo a qualidade que ele tem. Todo dia ele nos apoia e nos dá forças no trabalho, quando eu jogava ele sempre me abraçava, me desejava muita sorte. Eu já estava orando para que ele fizesse um bom jogo, porque merece", falou Muralha.

O Flamengo volta a campo neste domingo (3) pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será contra o Vitória, no Barradão, válido pela 38ª e última rodada do torneio. Pela Sul-Americana, o Rubro-Negro disputará as finais nos dias 6 e 13 de dezembro, contra o Independiente.