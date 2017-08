Com apoio da torcida a Abel, Fluminense recebe Atlético-GO no Maracanã e busca encostar no G-6

INCIDENCIAS: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, partida a ser realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h (de Brasília).

Cinco anos depois, Fluminense e Atlético-GO se reencontram pelo Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 19ª rodada, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Dragão se encontra no mesmo cenário do último confronto: na lanterna. Por outro lado, o Tricolor vive situação bem diferente daquele ano em que terminou campeão, e desta vez busca a vitória para se reaproximar do G-6.

O jogo deste sábado marca o reencontro de Abel Braga com a torcida do Fluminense pela primeira vez após a morte do filho mais novo, justamente no dia em que se completa uma semana do incidente. A torcida tricolor promete prestar toda a solidariedade ao treinador.

O último jogo entre Fluminense e Atlético-GO aconteceu em setembro de 2012. Na ocasião, o Dragão - que era lanterna do Brasileirão - venceu o Flu, que era o líder, por 2 a 1, em Volta Redonda. Na história do duelo, o Fluminense leva ampla vantagem. Foram oito jogos, com cinco vitórias, duas derrotas e um empate, fez 13 gols e sofreu sete.

Flu busca subir na tabela em reencontro de Abel com a torcida

Apenas três pontos separam o Fluminense da zona do rebaixamento. Por outro lado, seis pontos o separa do G-6 da Libertadores. No espaço entre o Flu, atual 14º colocado, ao Botafogo que é o 8º colocado, a distância é de apenas dois pontos (vale lembrar que o Flu tem um jogo a menos, adiado contra a Ponte Preta para o dia 9/8). No Maracanã, contra o lanterna, o Tricolor busca subir na tabela e retornar à briga por vaga na principal competição da América do Sul.

Para o jogo contra o Atlético-GO, o Fluminense terá dois desfalques: o lateral-direito Lucas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Orejuela, expulso contra o Sport. Mateus Norton e Renato disputam a vaga na lateral, enquanto Calazans e Marcos Junior disputam a vaga no ataque - Gustavo Scarpa jogará no meio. Mas nem só de desfalques vive o Fluminense. O lateral-esquerdo Léo retorna de suspensão e deixa a dúvida na cabeça do técnico Abel Braga, que terá que decidir entre ele ou Marlon.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Atlético-GO quer repetir boa atuação contra o Grêmio e aposta no reencontro de Walter contra o Flu

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO teve pouco tempo de preparação para o jogo contra o Fluminense. No intervalo entre o jogo contra o Grêmio e o compromisso deste sábado, o técnico João Paulo Sanches teve apenas um treinamento com o grupo todo antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Mas a estratégia está definida: tentar repetir a atuação do primeiro tempo contra o Grêmio.

Embora tenha perdido o jogo contra o Grêmio, o Atlético-GO teve boa atuação no primeiro tempo, se defendendo bem e dominando as ações ofensivas, mas esbarrou no goleiro Marcelo Grohe e na falta de pontaria do ataque, que até criou boas oportunidades.

O Atlético-GO terá o desfalque do volante Igor, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico João Paulo Sanches deve promover a entrada de Silva na equipe titular.

Reencontro de Walter com o Fluminense

Fluminense e Walter se reencontram neste sábado. O atacante, que defendeu o clube carioca em 2014 e 2015, deixou o clube após uma relação que não terminou saudável para ambas as partes. Sem muitas chances no Flu e irritado em ser reserva de Fred, o atacante foi buscar novos ares no Atlético-PR.

A fase de Walter não era boa, tampouco a do Atlético-PR que não vencia há nove rodadas do Brasileirão de 2015. O jogador passou em branco em dez rodadas seguidas. Mas o incômodo acabou no reencontro com o Fluminense, no Maracanã, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0. Agora, o atacante espera repetir o feito contra o ex-clube pelo Atlético-GO.