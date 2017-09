Google Plus

Onde estão os jogadores da final Fluminense x LDU pela Sul-Americana 2009? (Foto: Mauricio Lima/Getty Images)

Com a LDU entalada na garganta, o Fluminense foi para a final da Copa Sul-Americana de 2009 disposto a dar o troco. Entretanto, o plano deu errado quando, no jogo da ida, em Quito, acabou sendo goleado por 5 a 0. No Maracanã, o Tricolor lutou, fez 3 a 0, mas o título acabou ficando novamente para o time equatoriano.

Mas você, torcedor, sabe por onde andam os jogadores daquela final? A VAVEL Brasil te relembra neste especial. Confira!

