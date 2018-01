Com time misto, Fluminense encerra participação na Flórida Cup contra Barcelona-EQU

Na noite desta segunda-feira (15) no Spectrum Stadium em Orlando, vindo de uma atuação fraca e derrota nos pênaltis para o PSV, o Fluminense tem pela frente a difícil tarefa de vencer o forte Barcelona de Guayaquil em seu último jogo pelo torneio da Flórida e aliviar um pouco o clima pesado que se instalou no clube nesse início de ano e assim, chegar com um pouco mais de confiança para a estréia do Cariocão nessa quarta (17).

Abel Braga opta em usar time misto contra os equatorianos

Visando o início da temporada oficial para o Fluminense, que já começa na próxima quarta, o comandante do clube pretende entrar em campo sem alguns jogadores que irão antecipar seu retorno ao Brasil para serem utilizados no jogo contra o Boavista, entre eles os titulares Júlio Cesar e Reginaldo. Dessa forma, Abel Braga pretende usar o jogo contra o Barcelona para dar entrosamento a equipe já pensando no clássico de sábado (20), contra o Botafogo.

O Fluminense estreou na temporada contra o PSV Eindhoven da Holanda, em jogo morno e com poucas criações do ataque, porém com melhora na marcação em relação a temporada anterior. O time encontrou dificuldades de adaptação ao esquema 3-5-2 proposto pelo técnico com três zagueiros, que fez o time ter dificuldade de sair para o ataque e sobrecarregou o meio de campo.

Outra questão é a do principal jogador da equipe, Henrique Dourado, que se tornou uma incógnita após a entrevista dada por ele manifestando o seu desejo de sair, depois do jogo contra o time holandês: "Hoje, a minha vontade é sair. Porque eu estou esperando algumas situações. Já passei para quem deveria. Vocês irão saber. Agora não cabe a minha ficar apontando dedo. Espero que se resolva” disse o atacante.

O jogador, porém, não pretende colocar o clube na justiça para pedir rescisão de contrato, como fizeram Gustavo Scarpa, Henrique e Diego Cavalieri, que ganharam nos tribunais e marcaram o início de ano conturbado e preocupante para o Tricolor Carioca.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Barcelona Guayaquil visa manter a continuidade após boa temporada e chega embalado para o jogo

Vindo de uma vitória por 3x2 sobre o Legia Varsóvia, o Barcelona chega para o jogo vivendo um momento superior ao do adversário. Após uma grande temporada em 2017, principalmente na Libertadores onde foi eliminado apenas para o Grêmio na semifinal, o time chega com mais corpo e entrosamento para enfrentar os brasileiros. O técnico Guillermo Almada elogiou a atuação do grupo no jogo contra o time polonês: “Fiquei muito satisfeito com a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo. A fluidez do jogo me surpreendeu”, disse.

Provável escalação: Mendoza; Pineida, Aimar, L.Caicedo e B.Caicedo; Marques, Oyola, Esterilla e M.Caicedo, Díaz e Nahuelpán

Ficha técnica:

Local: Spectrum Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 15 de janeiro de 2018, segunda-feira

Hora: 22h00 (horário de Brasília)

Árbitro: não divulgado

Assistentes: não divulgados

A partida entre Fluminense e Barcelona-EQU será realizada nesta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília) com transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.