Com titulares mantidos, Náutico segue preparação para Copa do Nordeste

Timbu entra em campo na terça-feira (24), em casa, contra o Uniclinic-CE, pela Copa do Nordeste (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A uma semana da estreia oficial em 2017, Dado Cavalcanti busca definir a equipe mais preparada para ser a titular do Náutico. Após vários testes – em jogo-treino, o timbu entrou com três formações diferentes – e com o elenco praticamente todo definido, a equipe titular já está sendo desenhada.

No domingo (15), o Náutico venceu o Ipojuca por 3 a 0, tendo joga o primeiro tempo com: Tiago Cardoso; Joazi, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e João Paulo; João Ananias, Rodrigo Souza e Marco Antônio; Dudu, Anselmo e Jefferson Nem.

A equipe que iniciou o segundo tempo tinha: Jeferson; David, Nirley, Adalberto e Igor Neves; João Ananias (Negretti), Cal e Maylson; Juninho, Alison e Giva. Já a que terminou, era: Bruno; Raphael, Rafael Ribeiro, Adalberto e Manoel; Negretti, Cal e Maylson; Jefferson Renan, Odilávio e Willian Silva.

Durante a semana, duas baixas no elenco. O volante Negretti, autor de um dos gols contra a seleção de Ipojuca, teve seu retorno solicitado pelo Campinense-PB, pegando o Náutico de surpresa. E o atacante prata da casa Odilávio, foi emprestado ao Tupi-MG.

Em contrapartida, nessa quarta-feira (18), o clube divulgou a prorrogação do contrato do lateral também prata da casa, Igor Neves e divulgou em suas redes sociais oficiais o encaminhamento no acerto com o volante Bispo, ex-Getafe. Bispo está realizando exames médicos para assinar o contrato com o Timbu.

Com Sérgio integrado aos profissionais, não há mais interesse do clube em um goleiro, sendo praticamente certa a titularidade de Tiago Cardoso na posição. Ainda há a busca por um lateral-esquerdo, posição que vem sendo disputada por João Paulo e Manoel, que subiram da base.

Sendo assim, a equipe principal do último treino contou com: Tiago Cardoso; Joazi, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; João Ananias, Rodrigo Souza, Marco Antônio, Giva e Juninho; Alison – que tem se firmado na posição que era de Anselmo. O timbu entra em campo pela Copa do Nordeste na próxima terça-feira (24) às 20h contra o Uniclinic-CE na Arena Pernambuco.