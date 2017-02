Lesão no joelho faz Joazi desfalcar Náutico por até três meses

Foto: Divulgação/Náutico

A partida contra o Guarani de Juazeiro, pela Copa do Brasil, não teve como única baixa a eliminação do Timbu na competição; que além de se despedir de forma precoce e ter deixado de garantir a premiação pelo respectivo avanço de fase, o resultado negativo também culminou na saída do até então técnico Dado Cavalcanti, que após a quarta derrota consecutiva, acertou seu desligamento do Clube Náutico Capibaribe.



O alvirrubro pernambucano ainda arrumou mais um motivo para lamentar a fatídica noite de quarta-feira (15), a lesão do até então titular da lateral-direita, Joazi.



Oriundo da base do Timbu, aos 20 anos, o lateral-direito Joazi, que encerrou a temporada 2016 como titular, recebeu sondagens do futebol chinês e dos Emirados Árabes ao fim da Série B.

Permanecendo no clube pernambucano, Joazi iniciou a temporada como terminou a última, no time principal. Dono da vaga na lateral-direita, atuou em todas as sete partidas do Náutico no ano, tendo jogado os 90 minutos em todas elas.



Na partida partida de estreia do Timbu na Copa do Brasil, o desfecho foi diferente, Joazi sofreu uma lesão no ligamento colateral medial de grau 3 no joelho direito, lesão essa que será necessário passar por uma cirurgia, que deve ser feita na próxima semana; procedimento o afastará dos gramados pelos próximos três meses, retornando apenas para a disputa da Série B.



Tendo realizado o exame de ressonância ontem (16), apenas hoje, foi feito um teste físico para avaliar a situação do atleta. O coordenador médico do Náutico, Francisco Couto, falou sobre a lesão do lateral-direito:



"O atleta (Joazi) sofreu uma entorse no joelho. Fizemos o exame, onde foi apontado uma lesão no ligamento colateral medial de grau 3. Na manhã desta sexta-feira (17), realizamos um teste físico e detectamos a necessidade de ser realizada uma cirurgia por se tratar de um atleta profissional. Se ele não realizasse exercícios físicos, o tratamento seria conservador", explicou.