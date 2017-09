Suelinton ganha nova chance com Roberto Fernandes

Além dele, Breno Calixto volta ao time titular depois de 15 dias (Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe)

Se quiser se livrar do rebaixamento, o Náutico terá que vencer o máximo de jogos possíveis e não pode ter medo de arriscar. Foi por isso, que após a má atuação e derrota contra o Oeste na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Roberto Fernandes decidiu por fazer duas mudanças no time titular.

Uma delas é na lateral-direita. Suelinton, que chegou com status de titular, mas que nos poucos jogos que atuou, não mostrou bom futebol, ganha uma nova chance no lugar do prata da casa Joazi, que irá para o banco de reservas na partida contra o Internacional, no Lacerdão, nesse sábado (23), às 16h30.

O jogador atuou apenas nove partidas no ano, sendo a grande maioria com Beto Campos no comando. Mas agora motivado pela oportunidade como titular, o jogador espera corresponder as expectativas da torcida alvirrubra e de Fernandes. Apesar da falta de ritmo e do difícil adversário, o jogador parece não se intimidar com isso.

"Será um jogo difícil, mas acredito que, pelo carinho que estamos recebendo aqui, o torcedor vai nos apoiar bastante", pontuou. Ele ainda comentou sobre a situação do gramado irregular do Lacerdão. "É complicado. Mas o gramado será duro para os dois times. Não temos que olhar para isso e sim temos que encarar essa partida como mais uma final. Independentemente do gramado, o nosso objetivo é trazer os três pontos", completou.

Resto da equipe definida

Além de Suelinton, Roberto Fernandes só deve fazer mais uma alteração em relação ao time que enfrentou o Oeste. Breno Calixto, que não havia participado do primeiro trabalho em Caruaru e nem atuado na última partida, participou das últimas duas atividades e treinou como titular, enquanto Feliphe Gabriel foi sacado, com o técnico escalando Aislan.

Se não houver quaisquer outras surpresas, o time que deve entrar em campo virá com: Jefferson; Sueliton, Aislan (Feliphe Gabriel), Breno Calixto e Manoel; Amaral, William Schuster, Diego Miranda, Giovanni e Rafinha; Rafael Oliveira.