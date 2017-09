Buscando recuperação na Série B, Náutico enfrenta o Boa em Caruaru

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que será realizado no sábado (30), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco.

Precisando da vitória, o Náutico enfrenta o Boa Esporte, às 16h30 desse sábado (30), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Lacerdão, em Caruaru. Na partida realizada no primeiro turno, o time mineiro venceu por 2 a 1, em um jogo que o Náutico saiu na frente, mas acabou tomando a virada em dois minutos. A partida será apitada pelo paulista Thiago Duarte Peixoto.

Depois de uma aparente recuperação na Série B, o Náutico voltou a sua rotina de derrotas. Apesar disso, é importante ressaltar que o time alvirrubro enfrentou dois times que estão nas primeiras posições nas últimas rodadas. Contra o Inter, derrota por 1 a 0. Já contra o Paraná, mesmo após um primeiro tempo bom, o Timba sucumbiu e acabou levando 3 no segundo.

Há quatro jogos sem perder, o Boa venceu o Goiás e ganhou um respiro contra o rebaixamento, além de se aproximar um pouco do G4. Somando 37 pontos, o time agora está a seis pontos de vantagem para a zona da degola, ocupando a 10ª colocação no campeonato. Se vencer, o time entrará de vez na disputa pelo acesso.

Náutico em clima de final

Falar da importância de conseguir a vitória nos jogos do Náutico já virou redundância. Vivendo uma situação dramática com apenas 21 pontos na Série B, o time precisa, urgentemente, somar pontos se quiser escapar da terceira divisão. Além disso, o Timba também ficará na torcida contra os seus concorrentes diretos, entre eles, o rival Santa Cruz.

Com a chegada do técnico Roberto Fernandes, o torcedor alvirrubro viu o time melhorar defensivamente, mas piorar no desempenho ofensivo. Para mudar isso, o comandante têm cobrado constantemente que o time jogue com mais ousadia, arriscando mais, visto que devido a sua situação, não tem muito a perder.

"Errar todo mundo erra, e se o Náutico não tivesse errando muito, não estaria na situação que está, mas nós só vamos sair dessa situação, se, pelo menos, o nosso erro for para mais e não para menos. Se o nosso erro for por excesso, e não por falta. Nós precisamos arriscar", enfatizou.

O técnico, inclusive, pediu a diretoria alvirrubra que contratasse um psicólogo, pois está percebendo um certo desânimo no time com as últimas derrotas. Entre os principais pontos para isso, segundo o técnico, estão a falta de um líder nato no grupo, o comprometimento e a confiança.

"Com relação ao lado psicológico, conversei com Ítalo, solicitei à diretoria a vinda de um profissional que possa fazer um trabalho mais direcionado e mais profissional no que diz respeito a trabalhar a cabeça. Nós temos hoje de três a quatro pontos que se nós não admitirmos que vem nos atrapalhando, não vamos evoluir", falou.

Já sobre a escalação que deverá usar contra o Boa Esporte, a única pista que o técnico deu é que manterá uma equipe ofensiva. Sendo assim, o provável Náutico deve ir a campo com: Jefferson; Sueliton, Aislan, Feliphe Gabriel e Manoel; Amaral, Diego Miranda e Giovanni; Dico, Iago e Rafael Oliveira.

Boa Esporte preparado para enfrentar o Timbu

Depois de ter conquistado o título da Série C e ter passado pela polêmica ao contratar o goleiro Bruno, o Boa Esporte passa agora por um momento de tranquilidade na temporada. Muito porque, o rebaixamento que era dado como certo, está longe de acontecer. Muito pelo contrário, o time agora vai atrás da difícil, mas possível missão de subir para a Série A.

Para isso, o time mineiro conta com os gols de Casagrande, que chegou para ser titular, mas após muitos jogos sem marcar, foi para o banco. Voltando ao time titular na última partida, ele marcou o seu segundo gol na Série B.

O técnico Nedo Xavier finalizou a preparação do time nessa sexta (28), sem muitas novidades, mantendo a mesma equipe que venceu o Goiás por 2 a 0 e que foi a campo com: Fabrício; Juan, Júlio Santos, Douglas Assis e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Mateus; Thaciano, Casagrande e Rodolfo.