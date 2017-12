Com reforços e jogadores em teste, Náutico inicia pré-temporada visando 2018

Náutico/Divulgação

Na ultima quinta-feira (14), o elenco do Náutico iniciou a preparação visando a temporada de 2018. Com um 2017 abaixo do esperado, a equipe alvirrubra sofreu uma reformulação em seu elenco, com a chegada de 11 reforços, mas apenas 7 se apresentaram no Centro de Treinamento Wilson Campos. No total, 27 atletas realizaram o trabalho físico no gramado do CT, com o preparador Flávio Trevisan, que junto com os 11 reforços, também é mais um novato no clube.

As novidades não se restringiram apenas aos reforços vindos de outros clubes, pois seis jogadores subiram da base do clube e outros cinco estão em observação, além disso, o atacante Betinho de 30 anos, revelado pelo timbu também está treinando junto com a equipe para aprimorar a sua forma física à espera de uma oportunidade. Um possível acerto acontecerá apenas se o jogador concordar em diminuir seu salário. O atleta jogou em 2017 pelo Cuiabá, mas tem passagens por clubes como Paysandu, Palmeiras, Santa Cruz e Coritiba.

O vice-presidente de futebol do Náutico, Diógenes Braga, explicou que o elenco para o início da temporada está a princípio fechado, pois o clube já contratou bastante, mas se surgir uma oportunidade com um custo benefício que interesse ao clube pode valer a pena acrescentar ao elenco.

Um dos jogadores que está em observação é o meia Alex Morais, atleta do Fut-7. De acordo com Diógenes Braga, essas avaliações serão encerradas antes do primeiro jogo oficial, que será pela fase classificatória da Copa do Nordeste, contra a equipe do Itabaiana.

Ainda na quinta-feira, o clube anunciou a chegada de mais um reforço, o atacante Bryan que era da Chapecoense, mas chega ao Náutico como lateral-direito. Ele é um dos atletas que ainda não se apresentaram, junto com o atacante Thiago Cunha, volante Josa e o meia Clebinho.

Atletas remanescentes

Jefferson - goleiro

Sergio - goleiro

Bruno - goleiro

Guilherme - lateral-direito

Niel - zagueiro

Rafael Ribeiro - zagueiro

Jobson - volante

Cal Rodrigues - volante

Rogerinho - atacante

Odilávio - atacante

Atletas contratados que se apresentaram

Camacho - zagueiro

Negretti- volaante

Gabriel Araujo - lateral-esquerdo

Júnior Timbó - meia

Wallace Pernambucano - meia

Fernandinho - atacante

Atletas que subiram da categoria de base (sub-20)

Otávio - zagueiro

Kevyn - lateral-esquerdo

William Gaúcho - volante

Léo Couto - volante

Tharcysio - atacante

Luiz Henrique - meia

Atletas em observação

Alex Morais - meia do time de fut-7 do Náutico

Rayllan - meia-atacante, ex-Juazeirense (BA)

Camuntanga - 24 anos, zagueiro, ex-Bangu

Matheus Rosa - 21 anos, meia, ex-Vilafranquense, de Portugal

Rafael Assis - atacante

Atleta aprimorando a forma

Betinho - 30 anos, ex-Náutico, Palmeiras e Coritiba