Felipe Melo é anunciado como sexto reforço do Palmeiras para 2017

Felipe Melo retorna ao Brasil após 11 anos atuando na Europa (Foto: Getty Images)

Após algumas semanas de rumores e negociações, o Palmeiras anunciou neste domingo (8) a contratação do volante Felipe Melo. O jogador assinou por três temporadas e chega como opção para a posição que já conta com Tchê Tchê, Moisés, Jean, Matheus Salles, Rodrigo, Arouca e Thiago Santos.

Felipe Melo estava na Inter de Milão, com quem conseguiu uma liberação amigável para poder acertar com o time do Palestra Itália. O jogador passou o réveillon em Paraty-RJ e depois das festas de fim de ano, chegou a São Paulo em um helicóptero para poder realizar os exames médicos e finalizar detalhes burocráticos.

O vínculo de Felipe com o time italiano iria até junho de 2017, mas a liberação aconteceu pelo fato do volante não ter sido muito utilizado na temporada - foram apenas dez partidas em campo. A acordo com a equipe Nerazzurri evitou que o valor de R$ 6 milhões da rescisão contratual fosse pago.

Revelado pelo Flamengo, em 2001, Melo teve passagens por Cruzeiro e Grêmio, antes de se mudar para a Espanha, onde defendeu Mallorca, Racing Santander e Almería. Em 2008, se mudou para a Itália, onde vestiu as cores da Fiorentina e da Juventus. Após cinco anos, foi para o Galatasaray, da Turquia. Conquistou alguns títulos e retornou à Itália para jogar pela Inter.

Além dele, o Palmeiras já anunciou as contratações de Alejandro Guerra, Raphael Veiga, Hyoran, Keno e Michel Bastos. Para o comando técnico, Eduardo Baptista chega para substituir Cuca.

Uma carreira de amor e ódio

O volante ganhou notoriedade no futebol mundial ao final da temporada 2008/09, quando acumulou grandes atuações pela Fiorentina, em seu primeiro ano na Itália, o que fez chegar à seleção do campeonato. Pela Seleção Brasileira, também fez uma grande Copa das Confederações. A temporada culminou em uma transferência para a Juventus numa negociação de 25 milhões de euros.

A Copa do Mundo de 2010, onde foi titular, foi um divisor de águas para a carreira do jogador brasileiro. Após um bom início na competição com a camisa 5 da seleção, Felipe Melo foi do céu ao inferno no confronto das quartas-de-final. No primeiro tempo, deu grande assistência da intermediária para o gol de Robinho, que abriu o placar contra a Holanda. Porém, na etapa final, Júlio César saiu mal para cortar um cruzamento e se chocou com Felipe Melo, no lance de empate do jogo. Mais tarde, aos 22 minutos, Sneijder de cabeça, em falha generalizada da defesa virou o jogo. Cinco minutos depois, Felipe pisou em Arjen Robben foi expulso, se tornando para muitos a figura central da eliminação brasileira.

Após a Copa, Felipe voltou à Juve e não faz grande temporada. Foi emprestado ao Galatasaray, onde ficou por quatro temporadas e reencontrou seu bom futebol. Um lance emblemático em sua passagem pelas terras turcas ocorreu em 2012, quando após a expulsão do goleiro Muslera, que havia cometido um pênalti, Felipe Melo foi para o gol, defendeu a cobrança e salvou o time de levar o empate na partida que terminou em vitória por 1 a 0.

Em Agosto de 2015, Felipe Melo se transferiu para a Inter de Milão, onde ficou por uma temporada e meia até ser negociado com o Palmeiras.