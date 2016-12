Craque da Libertadores, Guerra é anunciado como reforço do Palmeiras

Pelo Atlético Nacional, Guerra atuou em 85 partidas e marcou 15 gols (Foto: Getty Images)

O Palmeiras anunciou mais um reforço para a temporada de 2017. Após meses de interesse e rumores, o Verdão enfim anunciou oficialmente a contratação de Alejandro Guerra, meia que estava no Atlético Nacional e foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América de 2016.

O jogador assina por três temporadas e chega para integrar o meio de campo da equipe. Na última segunda-feira (26), o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, já havia manifestado interesse no atleta. Além disso, na manhã desta terça-feira (27), foi a vez do “manda chuva” do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, admitir o acerto entre o Verdão e o meia venezuelano.

“Queríamos continuar com ele, e que permanecesse em nossa equipe pelo que representa em nível futebolístico e como ser humano. Mas há demandas do futebol internacional. Não está nada oficialmente fechado, o que tem é um pré-contrato com o Palmeiras", disse o dirigente à versão colombiana do jornal Ás.

Além de Guerra, o Palmeiras já confirmou as contratações dos meias Raphael Veiga, do Coritiba; e Hyoran, da Chapecoense; o atacante Keno, que estava no Santa Cruz. Além do técnico Eduardo Baptista, da Ponte Preta.

Carreira

Diferente de muitos, Guerra não teve um início badalado em sua carreira. Até 2015, o jogador não havia defendido equipes badaladas do futebol sul-americano. Foi no Caracas que ele começou sua vida como profissional. No time venezuelano, “El Lobo” – apelido de Guerra – ficou entre 2004 e 2010. No mesmo ano, foi transferido para o Deportivo Anzoátegui, onde esteve por apenas uma temporada, quando foi parar no Mineiros de Guadalajara.

A partir daí, já aos 30 anos de idade, a carreira de Guerra começou a deslanchar. Meia da seleção desde 2006, com suas boas atuações em ambas as frentes e a conquista de cinco campeonatos venezuelanos, havia chegado a vez de deixar seu país. Foi aí que o atleta passou a defender as cores do Atlético Nacional.

Em Medelín, tudo ficou ainda melhor. O meia conquistou a Copa Libertadores de 2016 e foi eleito o craque da competição, além disso, faturou outros quatro importantes títulos com o time verde e branco.

A partir de outubro, o nome de Guerra começou a ser ventilado nos corredores da Academia de Futebol. Além do Palmeiras, outras equipes também manifestaram o interesse em sua contratação, mas após semanas de conversas, o anuncio oficial foi enfim feito e “El Lobo”, enfim, desembarcará em São Paulo para atuar pelo Verdão de Palestra Itália.