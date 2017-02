Sem Arouca e Hyoran, Palmeiras divulga lista dos inscritos para o Paulistão

Eduardo Baptista teve de deixar quatro jogadores de fora; para as quartas de final, técnico poderá fazer alterações na lista (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras divulgou, na manhã desta quinta-feira (2), a lista dos atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista 2017. O técnico Eduardo Baptista, ao lado de toda a comissão técnica, teve de selecionar 28 jogadores dos 32 que o atual elenco do Verdão possui. Entre as principais ausências estão o experiente volante Arouca, e o recém-contratado Hyoran, que veio da Chapecoense.

A lista dos 28, no entanto, está incompleta – mas a última vaga já tem dono. O venezuelano Alejandro Guerra, que aguarda apenas a liberação da documentação, será o último a integrar a relação. A partir das quartas de final da competição, é possível fazer até quatro trocas na lista de inscritos.

Para o gol palmeirense, foram inscritos Fernando Prass, que será titular, Jaílson e Vinicius Silvestre. Daniel Fuzato, recém-promovido das categorias de base, é um dos que fazem parte do elenco profissional e que ficaram de fora.

No setor defensivo o Palmeiras terá Jean, Fabiano, Zé Roberto e Egídio nas laterais. Enquanto para a zaga, Vitor Hugo, Yerri Mina, Edu Dracena, Thiago Martins e Antônio Carlos serão as opções. O concorrido meio de campo terá Moisés, Tchê Tchê, Felipe Melo, Thiago Santos, Michel Bastos, Raphael Veiga e Vitinho.

Rodrigo, que também ficou de fora, recebeu proposta de outro clube e está negociando uma transferência por empréstimo.

As justificativas das ausências de Hyoran e Arouca são físicas. O meia vem fazendo um trabalho específico de fortalecimento muscular na moderna infraestrutura do novo centro de excelência da Academia de Futebol, visando uma sequência de trabalho normal para o restante do período de quatro anos de contrato com o clube.

Já o volante ainda precisará de pelo menos 40 dias para se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito realizada na semana passada.

Para o ataque, o técnico Eduardo Baptista selecionou o capitão Dudu, Róger Guedes, Alecsandro, Lucas Barrios, Willian, Keno, Erik e Rafael Marques.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista neste domingo (5), às 17h, contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque.