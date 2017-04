Palmeiras x Ponte Preta: ingressos à venda para o jogo de volta pelo Campeonato Paulista

Google Plus

Palmeiras x Ponte Preta: ingressos à venda para o jogo de volta

Os ingressos válidos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista já começaram a ser comercializados nessa quinta-feira (13) para os sócios-torcedores pela internet.

A pré-venda exclusiva para os sócios-torcedores Avanti vai até a às 18h00 do próximo sábado. Depois para os demais torcedores, os ingressos estarão disponíveis.

Os ingressos sofreram um reajuste em comparação com jogos anteriores. Na última partida por exemplo, o Palmeiras recebeu o Peñarol pela Libertadores e as entradas tiveram um custo entre R$ 90 e R$ 200. No domingo contra a Ponte Preta, custarão entre R$ 100 e R$ 250.

A expectativa é de casa cheia novamente no Allianz Parque. O Palmeiras é dono da maior média de público do Campeonato Paulista e a tendência para essa semifinal é que os ingressos sejam esgotados antecipadamente

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 250,00 [R$ 125,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada]

Superior Visitante – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Datas da pré-venda:

1ª Pré-venda

Início da pré-venda: 13/04/2017 – 10h

- Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

- Sócios Avanti do Plano Diamante

- Sócios do clube social que também são sócios Avanti (independentemente do plano)

2ª Pré-venda

Início da pré-venda: 13/04/2017 – 15h

- Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

- Sócios Avanti do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início da pré-venda: 14/04/2017 – 10h

- Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

- Sócios Avanti do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início da pré-venda: 14/04/2017 – 15h

- Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

- Sócios Avanti do Prata Superior

5ª Pré-venda

Início da pré-venda: 15/04/2017 – 10h

- Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

6ª Pré-venda

Início da pré-venda: 15/04/2017 – 15h

- Todos os sócios Avanti Palmeiras