São Paulo supera Flamengo e respira na luta contra o rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Realizada no Estádio Pacaembu, em São Paulo. Público de 31.285

O São Paulo venceu o Flamengo, por 2 a 1, no Pacaembu, e deu um passo importante para se livrar do rebaixamento. Tricolor chegou a 37 pontos e ocupa a 13° posição na tabela, na 30° rodada do Campeonato Brasileiro Série A – ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que joga contra o Fluminense às 19 horas.

Os dois times vivem situações diferentes na competição. O Flamengo briga na parte de cima da tabela em busca de uma vaga direta para a Libertadores. Mesmo com a derrota, permanece no G-6, na sexta posição, desde que o Botafogo não vença o Corinthians, no jogo que fecha a rodada, na segunda (23).

Agora, o time da Gávea vira a chave e foca no próximo jogo, contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (25), na primeira partida das quartas de finais da competição.

Já o time paulista, contimua na luta contra o rebaixamento, mesmo que tenha se distanciado do Z-4 com a vitória de hoje (22). Para a partida contra o Fla, o treinador Dorival Júnior promoveu uma mudança no time titular. O volante Jucilei ganhou a vaga que era do meia Matheus Fernandes. Com esta formação, Petros e Hernanes tinham mais liberdade no meio campo e para chegar à frente.

No lado carioca, Reinaldo Rueda também iniciou com uma equipe diferente da que venceu o Bahia, por 4 a 1, na última rodada. Guerrero, machucado, não foi relacionado e Diego, com dores na panturrilha, iniciou no banco. Com os desfalques, Geuvânio atuou e Éverton Ribeiro entrou no lugar de Diego.

Jogo movimentado e São Paulo à frente no placar

O primeiro tempo foi marcado por poucas faltas - a primeira aconteceu, somente, aos 21 minutos - e pela boa troca de passes pelos dois lados.

O Flamengo, com suas mudanças, teve Berrío atuando como centroavante, e Everton e Geuvânio pelas pontas. Sem a bola, o time defendeu no 4-4-2, com Éverton Ribeiro e Geuvânio na frente, se divindo nos três primeiros homens do São Paulo, que jogou no 3-5-2, liberando os laterais e preenchendo o meio - motivo da entrada de Jucilei.

Porém, quem se saiu melhor na primeira etapa foi o time paulista. Aos 14', Hernanes cobrou escanteio na primeira trave, Edimar desviou, Réver tentou cortar, mas a bola bateu no peito e no braço de Lucas Pratto e foi para as redes.

O jogo seguiu equilibrado, dinâmico, mas o Flamengo não conseguia ser efetivo e chegar ao gol de Sidão. Foram dez cruzamentos na área e apenas uma finalização. O São Paulo teve sua defesa bem postada e e trabalhou bem a bola no meio-campo, e conseguiu marcar o segundo gol ainda no primeiro tempo, acontecimento inédito na competição desse ano para o Tricolor.

Aos 39', Sidão cobrou tiro de meta longo, Militão desviou de cabeça para Cueva, o peruano foi ao fundo e cruzou para Hernanes, que chegou, sem marcação, antes do volante William Arão, pelo meio e cabeceou firme para o gol.

Flamengo pressiona, mas não consegue marcar

O segundo tempo já começou com alterações no time carioca. Lucas Paquetá entrou no lugar de Geuvânio, com a ideia, segundo pediu o treinador Reinaldo Rueda, de finalizar e aumentar a movimentação para abrir espaços. Com a mudança, o Flamengo voltou a jogar com sua formação padrão, com um meia centralizado, dois atacantes abertos e um centroavante.

Logo aos 47', Berrío entrou na área pela direita, após passe de Pará, e finalizou. A bola bateu na trave, em Sidão, e depois foi para o meio da área. Arboleda cortou. No lance, o atacante rubro-negro sentiu uma lesão no joelho esquerdo e foi substituido por Diego.

Após as duas mudanças, o time carioca passou a pressionar, e assim foi durante todo o segundo tempo. Atacando tanto com a bola no chão quanto em bolas alçadas na área. Porém, a defesa do São Paulo, criticada durante o campeonato pela falta de consistência, hoje foi fundamental.

O time de Dorival Júnior sofreu, mas soube se defender e apostou nos contra-ataques. Além de segurar o jogo para manter o resultado até o apito final.