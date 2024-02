Quantos sonhos cabem dentro de uma quadra de futsal? Esse é o pensamento do goleiro Pedro Henrique Ávila Correia Moraes, o popular PH. Vivendo a melhor fase da carreira, o arqueiro é presença garantida na estreia do Campeonato Paranaense, Série Ouro do ano de 2024, defendendo as cores do Foz Cataratas (PR).

O carioca de 25 anos chegou ao time paranaense em maio de 2023. No currículo, conta com passagens por Fluminense, Botafogo, Madureira, Magé (RJ), Assoeva (RS) e São Lourenço (SC). Agora, PH busca consolidar o bom momento dentro das quadras.

“A minha expectativa é uma temporada vitoriosa, com os melhores resultados possíveis. Nosso elenco é forte e vamos buscar pelo menos a final do Paranaense. Eu me sinto muito bem, vivo o melhor momento da minha carreira. Espero contribuir com o time dentro das quadras e buscar os melhores resultados”.

Foto: Divulgação/ Foz Cataratas

Mas, antes de viver a boa fase, PH viveu incertezas. Após deixar o Fluminense, pensou em abandonar a carreira e foi estudar Geografia em Pelotas, no Rio Grande do Sul. No retorno ao Rio de Janeiro, se alistou no exército, passou por cursos e saiu como tenente.

Apesar de ter se consolidado na profissão e com uma vida financeira estável, decidiu ir para Santa Maria (RS) estudar Educação Física. Mas, novamente o sonho foi interrompido, dessa vez por conta da pandemia da Covid-19.

No retorno ao Rio de Janeiro, PH contou com o apoio de Bruno Castanha, dono do projeto Piedade, no Rio. Assim, no semestre seguinte, o goleiro se juntou ao Magé e recebeu o incentivo do craque Vander Carioca, atleta multicampeão no futsal.

“Quando eu estava no Magé, recebei carona do Vander. Ele foi um grande incentivador no futsal, me ajudou muito. Ele conseguiu para mim uma oportunidade no Assoeva, clube no qual fiquei por sete meses. Foi uma grande chance na carreira e sou muito grato a ele por essa ajuda. Eu vivi muita coisa, mas nunca desisti de mim e dos meus sonhos. Estudei, trabalho no exército, fui para outras cidades... tudo isso em busca do meu espaço. Fico feliz pelo momento que vivo agora”, disse PH.

Foto: Divulgação/ Foz Cataratas

Após a passagem pelo Assoeva, ficou por alguns meses no São Lourenço de Santa Catarina, quando recebeu o convite do Foz Cataratas Poker Futsal (PR), que tem o goleiro Peixe no elenco, mas que passava por uma lesão.

“Tive essa oportunidade no Foz e não pensei duas vezes. Agora eu e o Peixe disputamos posição, mas é de forma saudável. Quem acaba ganhando é o nosso treinador com boas opções para a posição. Nos damos muito bem, é uma questão de trabalho e quem estiver no momento melhor, vai jogar”, completa.

A estreia aconteceu no dia 6 de março, contra o Mangueirinha, em casa. Durante a pré-temporada, a equipe comandada por Nei Victor disputou amistosos contra o Missal, Itaipulândia e Santa Helena.