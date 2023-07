Race Week: saiba tudo sobre o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

Neste fim de semana, a Fórmula 1 estará agitada com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. A principal categoria do automobilismo desembarcará no icônico Circuito de Silverstone para a 10ª etapa da temporada de 2023. Os motores roncarão alto no domingo (9), quando será dada a largada para 52 voltas de pura emoção.

Atual líder da F1, Max Verstappen conquistou mais uma vitória no último GP. O holandês da Red Bull ganhou na Áustria e se tornou o quinto maior vencedor da categoria na história. Max também venceu a corrida sprint disputada no sábado em Spielberg, ampliando ainda mais a vantagem na tabela: o bicampeão mundial domina o campeonato de pilotos somando 229 pontos contra 148 de seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, vice-líder. No Mundial de construtores, a Red Bull tem 377 pontos e a Mercedes, 178. Porém, vê a Aston Martin a três pontos de distância, em terceiro.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

Em Silverstone, o cronograma não conta com corrida sprint. Desta forma, o GP inglês terá a programação clássica da F1, com dois treinos livres na sexta-feira, o terceiro treino livre e a classificação no sábado e a corrida no domingo.

Horários

SEXTA-FEIRA, 7 de junho

- 1° treino livre: 8h30

- 2° treino livre: 12h

SÁBADO, 8 de junho

- 3° treino livre: 7h30

- Qualificação: 11h

DOMINGO, 9 de junho

- Corrida: 11h

GP da Grã-Bretanha (Circuito de Silverstone)

DÉCIMA TAPA DE 2023

- Voltas: 52

- Comprimento da pista: 5.891 KM

- Pneus disponíveis: C1 duro, C2 médio, C3 macio

- Melhor volta: 1m 27s 097 (Max Verstappen - 2020)

- Primeiro GP: 1950

- Maior vencedor: Lewis Hamilton (8)

Onde assistir

O GP da Grã-Bretanha terá transmissão dos treinos livre e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a qualificação e a corrida.

Pinturas comemorativas

MCLAREN: A equipe britânica trará de volta, excepcionalmente neste fim de semana, a cor prateada em seu carro. Desde 2015, a escuderia havia adotado as cores preto, vermelho e, posteriormente, o laranja atual. A pintura especial em prata é uma parceria com um dos patrocinadores da equipe e celebra o design "favorito dos fãs" que foi usado entre 2006 e 2014. Essa mudança também faz parte das comemorações pelos 60 anos da equipe, que já apresentou pinturas especiais nos GPs de Mônaco e da Espanha.

Embora o laranja seja a cor oficial escolhida pelo fundador nos anos 1960, o prata também tem um lugar na história da equipe. Essa cor foi adotada em 1997 com a chegada de um novo patrocinador. As Flechas de Prata, projetadas pelo atual projetista da Red Bull, Adrian Newey, conquistaram seus primeiros títulos de pilotos e construtores em parceria com a Mercedes e o bicampeão mundial Mika Hakkinen, em 1998 e 1999. A McLaren só alterou sua pintura em 2015 devido ao acordo com a Honda para o fornecimento de motores. O icônico laranja, por sua vez, gradualmente retornou em 2017 e, definitivamente, em 2018, e será mantido no design festivo para a corrida deste fim de semana em Silverstone.

Foto: Divulgação / McLaren

WILLIAMS: A equipe também equipe britânica decidiu celebrar seu 800º Grande Prêmio na Fórmula 1 com uma pintura especial em seu carro. A eneacampeã de construtores escolheu trazer um layout comemorativo para o FW45 durante o fim de semana em Silverstone, as celebrações seguirá nos GPs da Hungria e Budapeste, no entanto, essa roupagem do carro estará restrita à pista de Silverstone.

Inicialmente, o GP 800 da Williams estava programado para acontecer em Silverstone, mas, devido ao cancelamento do GP da Emilia-Romagna, a corrida em que atingiriam esse marco foi empurrada para a Hungria. Por esse motivo, a equipe antecipou a pintura especial, permitindo que os fãs celebrassem essa conquista significativa durante a corrida caseira. A pintura do carro apresentará uma releitura da bandeira do Reino Unido, como uma homenagem à "herança britânica" do time e ao seu fundador, Sir Frank Williams, que faleceu em novembro de 2021.