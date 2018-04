Copa Davis: Nadal derrota Kohlschreiber e empata confronto contra Alemanha

Os confrontos válidos pelas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis de 2018 tiveram início nesta sexta-feira (06). Em Valencia, na Espanha, os donos da casa - reforçados com o número um do mundo Rafael Nadal - receberam os alemães de Alexander Zverev.

Zverev confirma favoritismo e derrota Ferrer

O atual número quatro do mundo e finalista do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, Alexander Zverev, comandou sua equipe contra os espanhóis, abrindo o confronto. Seu primeiro adversário foi o veterano David Ferrer - 33º colocado no ranking mundial. Depois de uma hora e 57 minutos, o alemão venceu tranquilamente por três sets a zero, com parciais de 6/4 6/2 e 6/2.

Sascha volta às quadras apenas no domingo (08), para a quarta - e mais aguardada - partida do confronto, na qual tem pela frente o líder do ranking mundial, Rafael Nadal.

Nadal volta com grande vitória sobre Kohlschreiber

Afastado do circuito por conta de lesão desde a disputa do Australian Open, quando foi eliminado nas quartas de final do torneio pelo croata Marin Cilic, o espanhol retornou nesta sexta, para enfrentar o veterano alemão Philipp Kohlschreiber - número 34 do mundo.

A vitória do natural de Mallorca foi pelo placar de três sets a zero, com parciais de 6/2 6/2 e 6/3, em duas horas e 35 minutos em quadra.

Neste sábado (07), ocorre a partida de duplas que desempatará o confronto. Nela, os espanhóis Feliciano e Marc Lopez enfrentam os alemães Tim Puetz e Jan Lennard Struff. A equipe que vencer o confronto enfrenta na semifinal ou França ou Itália. O encontro está sendo disputado em Genova, na Itália.

