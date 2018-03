Cilic despacha Pospisil e vai às oitavas em Miami

Depois da surpreendente eliminação do tenista suíço Roger Federer para o australiano Thanasi Kokkinakis, o favoritismo para o título do Masters 1000 de Miami caiu nas mãos do croata Marin Cilic. Finalista do Australian Open, o cabeça de chave número dois entrou em quadra neste domingo (25), em partida da terceira rodada da competição.

Depois de uma hora e 56 minutos, o croata venceu o canadense Vasek Pospisil - 77º colocado no ranking mundial - pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 7/6.

Nas oitavas de final, o adversário de Marin será o tenista da casa e cabeça de chave número 12, John Isner. O norte-americano vem de vitória sobre o russo Mikhail Youzhny - número 107 do mundo - em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 21 minutos.

Resumo da partida

Ambos tenistas começaram sacando de maneira irregular. Assim, tiveram de salvar break points desde os games inciais. Porém, a primeira quebra ocorreu apenas no 12º game, a favor do Cilic, que levou a parcial por 7/5.

Assim como no primeiro set, os dois tenistas começaram a segunda parcial tendo problemas com seu serviço. Novamente, no 12º game, Cilic teve chances de quebra - que, nesse caso, eram match points. Elevando o nível, salvou as três oportunidades do adversário, levando a definição para o tiebreak. Nele, o croata teve amplo domínio, para vencer por 7/4.

Depois da eliminação na segunda rodada do Rio Open para o francês Gael Monfils, Cilic voltou às quadras apenas na semana passada, para a disputa do Masters 1000 de Indian Wells, também nos Estados Unidos. No entanto, acabou sendo superado na terceira rodada pelo veterano alemão Philipp Kohlschreiber.

