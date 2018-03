Isner bate Del Potro em sets diretos e está na final do Masters 1000 de Miami

Nesta sexta-feira (30), ocorreram as partidas válidas pelas semifinais do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Jogando em casa, o tenista norte-americano John Isner garantiu vaga em mais uma decisão de Masters 1000 em sua carreira, depois da vitória sobre o argentino Juan Martin del Potro – cabeça de chave número cinco do torneio.

O tenista da casa venceu seu adversário pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6, depois de uma hora e 25 minutos em quadra.

Na final, Isner enfrenta o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev – quinto colocado no ranking mundial – e o espanhol Pablo Carreno Busta - 12º do mundo. “Sascha” vem de vitória nas quartas sobre o croata Borna Coric, atual número 36 do ranking, por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/4, em rápida 1 hora 23 minutos em quadra.

Esta será a quarta final de torneios da série Masters 1000 na carreira do norte-americano. Por enquanto, Isner acumula três vice-campeonatos: em 2012 perdeu em Indian Wells para o suíço Roger Federer. No ano seguinte, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal em Cincinnati. Já em 2016, parou no britânico Andy Murray na final em Paris.

Com a boa campanha nesta semana, Isner ganhou 555 pontos, o que representam mais sete posições no ranking da ATP. Dessa forma, retornará ao top 10 na próxima segunda-feira (02), com 2725 pontos. Em caso de título, poderá igualar sua melhor marca e ser número nove do mundo.

Nas quartas de final, John havia derrotado o sul-coreano Hyeon Chung por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e nove minutos.

