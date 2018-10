Em duelo canadense, Raonic consegue revanche e elimina Shapovalov em Cincinnati

Nesta quinta-feira (16), o canadense #29 Milos Raonic conseguiu uma vitória importante no Masters 1000 de Cincinnati ao derrotar seu compatriota, o #32 Denis Shapovalov, que é oito anos mais novo - 27 a 19 anos - por dois sets a zero com parciais de 7/6(6) e 6/4. Com o triunfo, o ex-número três avançou para as quartas de final do Western & Southern Open.

Este foi o segundo encontro entre os canucks no ano. No primeiro deles, nas oitavas de final em Madrid, Shapovalov superou o compatriota com duplo 6/4. Dessa vez, Raonic se deu melhor. Os dois chegaram a forma dupla no começo do ano, perdendo na estreia do ATP 250 de Brisbane para Kontinen/Peers.

O primeiro set foi favorável a Raonic, o diferencial sendo o seu saque no tie break da primeira parcial, quando o canadense sacou muito e pode quebrar seu companheiro de Copa Davis. Com isso, o ex-número três do mundo aproveitou para jogar mais agressivo desfrutando da vantagem obtida e ser letal nos momentos importante e decisivos para vencer por 7/6, sendo 8-6 no game de desempate.

Com mais agressivo ainda, Raonic continuou com a sua estratégia e continuou a jogar com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante de Shapovalov. A maior potência do mais experiente também contou para que ele mantivesse o seu saque e fizesse um segundo set competitivo por 6/4, levando assim a partida em dois sets, em quase duas horas de embate.

Na próxima rodada, Raonic terá um difícil duelo diante do vencedor do confronto entre o sérvio #10 Novak Djokovic e o búlgaro #5 Grigor Dimitrov, que tiveram seu jogo interrompido por causa da chuva nesta quinta-feira (16), quando estava empatado em um set.