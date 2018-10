Em jogo duríssimo, Djokovic supera Raonic e vai às semifinais em Cincinnati

Nesta sexta-feira (18), o ex-número um do mundo, Novak Djokovic, alcançou mais uma importante vitória em torneios Masters 1000 na carreira ao derrotar em partida equilibradíssima o canadense #29 Milos Raonic por dois sets a um com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em Cincinnati. Raonic disparou 21 aces - apesar de nove duplas faltas -, mas isso não foi suficiente para chegar entre os quatro melhores no Western & Southern Open.

O primeiro set foi favorável à Djokovic, os diferenciais sendo a sua performance nos décimo e décimo segundo games da primeira parcial, quando o sérvio quebrou o poderoso saque do protegido e pupilo de Goran Ivanisevic. Com isso, a atual número 10 do ranking aproveitou para jogar mais focado utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressivo nos momentos importantes para vencer a primeira parcial por 7/5.

Voltando com mais confiança ao sacar, Raonic voltou mais focado e usou e abusou das suas potentes direitas e dos seus saques no segundo set e, se impôs diante de Djokovic. A maior agressividade também contribuiu para que o tenista canadense jogasse mais com os seus golpes mais precisamente na parcial e fechasse o segundo set por 6/4, empatando assim o embate em um set para cada lado.

Na terceira parcial, Djokovic conseguiu superar a força do saque do Raonic. O sérvio conseguiu as quebras no quarto e oitavo games da parcial final e usou seu melhor tênis para jogar com mais potência e com a vantagem obtida e, mais tranquilo nos momentos decisivos, fechou a parcial final e o jogo por 6/3 após quase duas horas e meia de embate.

Na semifinal, Djokovic enfrentará o #7 Marin Cilic que bateu o #13 Pablo Carreño Busta por dois sets a zero. Os dois se enfrentaram na final do ATP 500 de Queen's neste ano, com vitória do croata.