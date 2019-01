Vekic passa fácil por Kudermentova e avança em São Petersburgo

Depois do jogo sofrido na primeira ronda do St. Petersburg Ladies Trophy, a croata #30 Donna Vekic voltou a entrar em quadra, dessa vez para sua partida contra a lucky loser #111 Veronika Kudermentova. Tendo como palco a quadra central do torneio, Vekic fez excelente exibição para vencer pelas parciais de 6/4 e 6/3 em 1h17.

Vekic entrou no encontro como favorita, mas era Kudermentova que tinha a moral elevada. A russa, apesar de ter entrado como lucky loser, vinha de partidas contra grandes promessas do circuito feminino (Belinda Bencic, Olga Danilovic).

A primeira parcial durou 37 minutos. Vekic quebrou o serviço da russa uma única vez, no nono game e fez 5/4 no placar. Logo em seguida serviu para o set e fechou em 6/4 no segundo set point que teve a seu favor. Vekic perdeu apenas três pontos em seu serviço.

Em uma segunda parcial mais equilibrada, a croata precisou de 40 minutos para sair por cima. Ao todo foram quatro quebras de serviço, três beneficiando Vekic (games três, cinco e nove). Dos cinco break points que teve a seu favor, a croata converteu três (60%).

Durante a parcial foram disparados nove aces, seis saíram da raquete da seed 8. Das sete dupla faltas, três foram cometidas pela croata. Ao todo foram disputados 112 pontos, tendo Vekic como vencedora em 66 (59%).

Kudermentova despede-se do torneio de casa em simples, mas segue participando em dupla, onde faz parceria com a bielorrussa Vera Lapko. Juntas enfrentam nas quartas de final a dupla 100% belga formada por Kisten Flipkens e Alyson Van Uytvanck.

Vekic segue no torneio em singulares enfrenta nas quartas de final a campeã em título, finalista do Australian Open, número dois do mundo e cabeça de chave 1, Petra Kvitova, que venceu a mamãe bielorrussa #51 Victoria Azarenka em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/6(3). A tcheca lidera o confronto direto em 1 a 0.