Federer derrota Wawrinka em menos de uma hora e vai às quartas em Indian Wells

O #4 Roger Federer derrotou o #40 Stan Wawrinka na noite desta terça-feira (12) e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, disputado nos Estados Unidos. O suíço venceu o compatriota por 2 sets a 0 em rápidos 59 minutos, com parciais de 6/3 e 6/4.

Foi uma grande partida, apesar de curta. Os dois tenistas jogaram com muita agressividade e plasticidade; as belas esquerdas que possuem estiveram bem precisas. Assim, os pontos foram muito rápidos. Apenas duas ou três trocas de bola foi o padrão, e os games duraram em média alguns poucos minutos, com algumas exceções.

Federer levou a melhor pois, além de tudo já descrito, exibiu um jogo ainda mais completo que o adversário. O número quatro do mundo abusou da variação; saque rápido, com top spin ou no corpo; muitos drop shots, slices, passadas quando o oponente ia à rede, golpes profundos e outros.

Assim, o suíço conseguiu algumas chances maiores de pressão no serviço de Wawrinka. Stan ainda ‘colaborou’, cometendo erros não forçados e não conseguindo ganhar nenhum ponto no seu saque quando o placar do primeiro set estava em 3/2. Daí até o final da parcial, o duelo continuou com muito equilíbrio e o tenista que abriu na liderança fechou em 6/3.

Depois de sair na frente, Federer voltou ainda mais confiante. Ele aplicou algumas belas devoluções e quebrou o saque do adversário logo no seu segundo game de serviço. Assim, o favorito pode controlar a partida até o final, focado no seu saque que esteve ainda mais preciso do que no primeiro set. Wawrinka sequer ameaçou a vantagem do oponente e o viu faturar a segunda etapa por 6/4, e levar a vitória.

Roger Federer vai encarar agora o #22 Kyle Edmund, em busca de vaga na semifinal. O jovem britânico derrotou o #53 Radu Albot na quarta rodada, com duplo 6/3.