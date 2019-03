Andreescu vinga derrota sofrida em Acapulco, passa por Kenin e avança no Aberto de Miami

A quadra 2 do Miami Open vivenciou na tarde desta sexta-feira (22) a partida entre as jovens promessas do circuíto feminino: #24 Bianca Andreescu e #32 Sofia Kenin se encontraram em uma reedição da semi-final do Aberto do México. Vingando a derrota sofrida no encontro anterior, a canadense fez 6/3 duplo em cima da norte-americana em 1h33 de partida.

Sofia Kenin e Bianca Andreescu se encontram pela segunda vez na temporada que tem sido ótima para ambas as jogadoras. A peculiaridade em questão ficou no fato de que a americana foi a última tenista a derrotar a jovem canadense - nas quadras de Acapulco, em uma ótima semifinal de três sets. Ambas têm um título ganho na temporada e vêm chamando a atenção dos holofotes, mas foi Bianca, "Bibi", que entrou em quadra como favorita - afinal, a canadense vinha da vitória extraordinária em cima de Begu.

Ambas as parciais foram equilibradas, mas a primeira seguiu um rumo mais tranquilo. Ao foram cinco quebras de serviço (games três, quatro, seis, sete e oito - os pares beneficiando a canadense) e quatro confirmações no próprio serviço (games um, dois cinco e nove). O único game fechado em 'love' da parcial foi o quinto (serviço de Andreescu), os demais chegaram, no mínimo em 40-30.

O ponto forte de Andreescu ficou sendo a porcentagem de pontos ganhos no primeiro serviço: 53%, 17% a mais que a adversária. A canadense disparou três aces e o mesmo número de dupla faltas; Kenin zerou em aces e fechou com duas dupla faltas.

Na segunda parcial, Andreescu saiu na frente e fez 2/0 rapidamente, mas não demorou para sofrer quebra e ver o marcador normalizar: 2/2. Apesar da breve recaída a canadense não deixou de mostrar poder ofensivo e não demorou para sair na frente novamente. No quinto game quebrou a americana pela segunda vez e novamente nono e último game, quando Kenin serviu para manter-se viva na partida. Foi apenas no terceiro match point que a canadense saiu com a vitória - e com dupla falta de Kenin, que cometeu demasiado dessas durante a partida.

Ao todo foram disparados cinco aces: três saíram da raquete da canadense. As dupla faltas foram mais que o dobro, totalizando 13, sete delas cometidas pela jovem americana. Vingada, Kenin se despede do torneio e agora só entra em quadra no WTA de Charleston, primeiro torneio da temporada de terra batida.

Bianca Andreescu soma sua nona vitória seguida e agora enfrenta na terceira ronda do WTA Mandatory de Miami a vencedora do confronto entre a alemã ex-líder de ranking #4 Angelique Kerber e a tcheca qualifying de apenas 22 anos #113 Karolina Muchova. Recode que Andreescu e Kerber se encontraram na final de Indian Wells e a canadense saiu vitoriosa ao bater a multi-campeã em três sets.