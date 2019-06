Com mais uma boa atuação, Federer vence Mayer e vai às quartas em Roland Garros

Mesmo depois de três anos sem jogar no saibro, o #3 Roger Federer vem mostrando o porque de ser um dos melhores também na terra batida, seu 'pior' piso. Buscando seu segundo título em Roland Garros, o suíço segue com a ótima campanha em Paris, onde não perdeu um set sequer até aqui. Neste domingo (02), o ex-número um do mundo bateu com tranquilidade o argentino #88 Leonardo Mayer por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, em 1h43 de partida, e se garantiu nas quartas de final do Grand Slam parisiense.

Soberano do início ao fim, Federer deu sequência as boas atuações que vem tendo desde o início do torneio. Sem dar chances ao argentino, que em entrevista coletiva antes do duelo havia assumido estar jogando com uma lesão muscular, o suíço não enfrentou um break points sequer. Em contrapartida, quebrou o serviço do adversário cinco vezes, liderando os três sets com folga.

O ex-número um do mundo e campeão de Roland Garros em 2009 terminou o jogo com 31 winners e 19 erros não forçados, enquanto Mayer aplicou 17 bolas vencedoras e cometeu 31 erros. Vale destacar também o ótimo aproveitamento de Federer com ambos os serviços. Foram 82% dos pontos ganhos com o 1° e 69% com o 2°.

Com a boa campanha no French Open, o suíço pode até recuperar o segundo posto no ranking da ATP. Para isso, basta avançar mais que Rafael Nadal, atual campeão. Como estão na mesma chave, os tenistas podem se encontrar nas semis.

Classificado para as quartas de final, Federer irá enfrentar seu compatriota Stan Wawrinka, número #28 do mundo, que derrotou o grego #6 Stefanos Tsitsipas por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (6), 5/7, 6/4, 3/6 e 6/2, em uma batalha de 5h09.