Nadal bate Tsonga com autoridade e garante lugar nas oitavas de Wimbledon

O #3 Rafael Nadal mostra cada vez mais que veio para Wimbledon para brigar por título. Depois de uma ótima vitória contra o australiano Nick Kyrgios, o espanhol entrou em quadra neste sábado (6) para enfrentar o francês #72 Jo-Wilfried Tsonga e mais uma vez convenceu. Em 1h48 de partida, o bicampeão do Slam londrino triunfou com tranquilidade por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 6/2.

Nadal foi brilhante do início ao fim. Sem deixar com que Tsonga gostasse do jogo e conseguisse ser perigoso, o espanhol dominou. No primeiro set, perdeu apenas um ponto com o 1° serviço, além de ter aplicado 11 winners e cometido só três erros não forçados. Firme nas devoluções e sem dar chances nas trocas de bola, o 'Toro Miúra' conquistou duas quebras e, sem sustos, fechou em 6/2.

O panorama se manteve na segunda parcial. Consistente e demonstrando muita confiança em seus golpes, o espanhol não enfrentou nenhum break point novamente - e assim foi até o fim do jogo. Dessa vez, perdeu dois pontos em seus games de saque em todo o set, o que demonstra a tranquilidade com que o bicampeão ditou o ritmo da partida. Com um bom aproveitamento (67%) junto à rede, Nadal precisou apenas de uma quebra para fechar em 6/3.

Desanimado e frustrado por não ter armas para dificultar o adversário, Tsonga foi presa fácil no terceiro set. Cometendo erros não forçados demasiadamente, o francês viu o espanhol seguiu sólido e agressivo, crescendo cada vez mais no duelo. Obtendo dois breaks seguidos, o cabeça de chave número três abriu 5/1 rapidamente e chegou a ter match point no saque de Tsonga, que mesmo sofrendo confirmou seu serviço e ganhou uma sobrevida no confronto.

Mas não adiantou. No game seguinte, Nadal sacou para o jogo e, com um ace - seu décimo na partida -, decretou a vitória com outro 6/2, se classificando para a segunda semana em Wimbledon pela nona vez na carreira.

Nas oitavas de final do terceiro Major da temporada, o 'Toro Miúra' irá medir forças com o vencedor do duelo entre o português #69 João Sousa, algoz de Marin Cilic na competição, e o britânico #61 Daniel Evans, tenista da casa.