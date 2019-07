Djokovic salva dois match points contra Federer e vence Wimbledon pela quinta vez

A final mais longa da história de Wimbledon protagonizada por dois dos melhores tenistas da história do tênis. Neste domingo (14), o número 1 do mundo Novak Djokovic bateu Roger Federer, octacampeão de Wimbledon em uma das partidas mais épicas da década que durou 5h02 e foi vencida pelo sérvio em cinco sets com parciais de 7/6(5), 1/6, 7/6(4), 4/6 e 13/12(3) pela final do major britânico.

O primeiro set foi equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus serviços sem muitos problemas, tendo um único break point em toda a parcial, a favor de Federer, mas sem conversão. No tiebreak, o suíço não conseguiu confirmar sua liderança de 5/3, perdendo quatro pontos consecutivos, dois em seu saque, e vendo o set escapar para Djokovic.

Na segunda parcial, o jogo virou a favor de Federer com uma redução drástica no nível do número 1, que fez 2 winners e 10 erros não forçados, acabando por ganhar apenas um game em todo o set, sendo quebrado três vezes e conquistando só seis pontos na devolução de serviço.

Djokovic melhor

Assim como no primeiro set, o terceiro foi vencido por Djokovic nas mesmas circunstâncias, sem quebras de saque ao longo da parcial e com um break point salvado pelo sérvio, quando sacou em 4/5. No tiebreak, desta vez o número 1 do mundo não deu chances a Federer, carregando um minibreak do início ao fim e garantiu a liderança da partida por 7/6.

No quarto set, enfim, o suíço conseguiu uma quebra num momento de equilíbrio no quinto game, abrindo 3/2 e já acelerando para 5/2. Quando serviu para empatar o jogo, não conseguiu confirmar e Djokovic logo se aproximou em 5/4. Entretanto, num game tranquilo, com seu saque Federer venceu de zero e levou o jogo ao quinto set, onde tudo se complicou.

No set final, o sérvio, logo no quarto game, adquiriu três break points de um 15-40 para manter as coisas a seu favor. Contudo, o suíço salvou todos, empatando o set e se mantendo vivo, mas por pouco tempo, já que em seu game de serviço seguinte, no 2/3, Djokovic conquistou uma quebra, insuficiente, pois Federer devolveu logo em seguida.

Segue o drama

A partir daí, as coisas se mantiveram dramáticas, mas sem break points para qualquer um dos lados, até que, no 7/7, o líder da ATP perdeu quatro pontos seguidos no 30-0 e deu a Federer a oportunidade de servir para o 21° título de Slam na carreira, o que não deu certo para ele. Servindo em 40-15, o suíço errou um forehand, e, no 40-30, subiu a rede com pressa e acabou por levar uma passada de Djokovic. Com dois pontos perdidos consecutivamente, o sérvio devolveu a quebra e empatou o jogo em 8/8.

Mais uma vez, o jogo voltou a ficar sem quebras por mais alguns games até o 11/11, em que Djokovic desperdiçou uma liderança de 40-0 em seu saque e teve de salvar dois break points cruciais para se manter vivo na partida. No game seguinte, sacado por Federer, o suíço confirmou de zero e levou as coisas ao tiebreak, onde ele não conseguiu vantagem em momento algum, perdendo o título para Djokovic por 7 a 3, sendo o primeiro vencedor de Wimbledon a salvar championship point na Era Aberta.

O resultado põe o sérvio na mira pelo recorde de Slams na era aberta ao atingir o seu 16°, contra 18 de Nadal e 20 de Federer. Em Wimbledon, ele já conquista seu quinto triunfo, empatando com Borg e tornando-se o terceiro maior campeão da história ao vencer o suíço na final do major britânico pela terceira vez em três jogos, repetindo os sucessos de 2014 e 2015. A única vitória de Federer veio em 2012, nas semifinais. Assim, ele amplia o H2H para 26 a 22, com 12 dessas vitórias a favor do atual líder do ranking em finais.

Nos números, Federer levou a melhor, apesar de não ter jogado melhor quando realmente foi necessário, nos tiebreaks jogados. Ao todo, fez 94 winners e cometeu 62 erros não forçados, enquanto Djokovic fez 52 erros não forçados e somente 54 bolas vencedoras. No serviço, o suíço também foi muito bem, com 25 aces, contra dez do sérvio, e seis duplas faltas, contra nove de seu oponente. Em 422 pontos disputados, Federer venceu mais, com 218 contra 204.

Ao fim da temporada de grama, Djokovic já confirma sua vaga no ATP Finals, sendo o segundo a garantir seu lugar, juntando-se a Nadal. Federer ainda precisa de mais 1000 pontos para isso. Agora, ambos os tenistas irão descansar e se preparar para a temporada de quadra dura na América do Norte, voltando às quadras apenas no Masters 1000 de Montreal, na primeira semana de agosto.