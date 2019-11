Thiem faz ótima exibição e vence Federer no ATP Finals

Neste domingo (10), o austríaco #5 Dominic Thiem conquistou uma nova importante vitória em sua carreira em cima do #3 Roger Federer. O jovem de 26 anos venceu o suíço pelas parciais de duplo 7/5, em 1h42, para conquistar primeira vitória na edição 2019 do ATP Finals, em Londres, pelo Grupo Bjorn Borg.

Federer já começou a partida sofrendo quebra, e só foi capaz de normalizar o placar no quarto game, no primeiro break point que teve a seu favor. A partida, depois de empatada, seguiu em ritmo equilibrado até o 11º game, quando o austríaco voltou a quebrar o serviço do adversário suíço. Em seguida, o vice campeão de Roland Garros só precisou servir para sair na frente no marcador.

Na segunda parcial, a partida foi ainda mais equilibrada. Thiem precisou salvar break point no quarto game para não ficar em desvantagem e no 11º game conseguiu penetrar o serviço do ex-número um do mundo. Thiem salvou dois break points quando serviu para a partida, evitando que a parcial fosse ao tiebreak, e vencendo de forma direta.

A quadra rápida não ajudou o suíço em sua partida, apesar de seus números terem sido melhores que o do jovem oponente. Roger marcou: cinco aces, 24 winners e 22 erros não-forçados - o suíço zerou em dupla faltas. Thiem, por sua vez finalizou sua partida de estreia no torneio com um ace, uma dupla falta, 21 winners e 22 erros não-forçados, números que mostram que o austríaco jogou melhor nos pontos decisivos.

A seguir, Thiem enfrentará o #2 Novak Djokovic, que venceu #8 Matteo Berrettini sem grandes dificuldades. Federer buscará sua primeira vitória justamente com o italiano. Ambas as partidas de segunda rodada de fase de grupos acontecerá na próxima terça-feira (12).