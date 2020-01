Osaka bate recorde de aces na carreira, vira contra Kenin e segue viva em Brisbane

Semifinalista na edição passada, a #4 Naomi Osaka garantiu vaga nas quartas de final do WTA Premier de Brisbane, na Austrália, com vitória sobre a #14 Sofia Kenin. Nesta quinta-feira (9), a ex-número um do mundo precisou de 2h23 para fechar a partida em dois sets a um, parciais de 6/7(3), 6/3 e 6/1. A japonesa agora lidera o confronto direto com duas vitórias em três encontros.

Osaka teve muitas chances na primeira parcial. Ela só enfrentou um break point, enquanto Kenin teve que salvar seis, quatro deles set points no décimo game. Em set sem nenhuma quebra, a decisão foi para o tiebreak. A japonesa chegou a fazer 3-1, mas perdeu os seis pontos seguintes e viu a rival fechar a série: 7/6(3), em 1h05.

A única quebra sofrida por Osaka em toda a partida foi no segundo game da segunda parcial, que foi precedida e sucedida por quebras no saque de Kenin. A estadunidense não conseguiu manter o nível da primeira parcial, vencendo apenas 55% de pontos no primeiro e 27% no segundo serviço. Agressiva na devolução, a japonesa empatou a disputa anotando 6/3, em 47 minutos.

A tendência se manteve no set decisivo. Osaka iniciou arrasadora, vencendo 12 dos primeiros 15 pontos e abrindo 3/0. A japonesa não enfrentou nenhum break point e garantiu a vitória com tranquilidade: 6/1, em 31 minutos.

Kenin enfrentou 16 break points no total e foi quebrada cinco vezes, enquanto Osaka salvou 3/4 que enfrentou. Após somar 16 aces na sua partida de estreia, a japonesa anotou 18 contra a estadunidense, maior marca na carreira - no total, ela teve 42 winners.

Nas quartas de final do Brisbane International, Osaka encara a #9 Kiki Bertens, que teve vida dura para eliminar a #26 Anett Kontaveit.