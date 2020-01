Bertens sobrevive a Kontaveit e avança para enfrentar Osaka em Brisbane

A #9 Kiki Bertens precisou de mais uma partida de três sets para se garantir nas quartas de final do WTA Premier de Brisbane. Fechando a programação do torneio nesta quinta-feira (9), Bertens bateu a #26 Anett Kontaveit por dois sets a um, parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, em 2h03. A holandesa agora lidera o confronto direto com três vitórias em três encontros diante da estoniana.

Bertens mostrou ótima consistência no saque nos dois sets que venceu. No primeiro, quebrou a rival logo de cara e só perdeu dois pontos no serviço em toda a parcial, com 100% de aproveitamento no primeiro saque, fechando a parcial com 6/3, em 35 minutos.

No segundo, Kontaveit conseguiu quebrar o saque de Bertens três vezes, vencendo cinco dos seis primeiros games da parcial. Os aproveitamentos da holandesa no saque caíram de 100% para 71% no primeiro e de 60% para 28% no segundo. A estoniana aproveitou e empatou com 6/2, em 41 minutos.

Na parcial decisiva, as duas tenistas deram poucas chances. Bertens salvou o único break point que cedeu no quinto game e Kontaveit, sacando em 5/6, vacilou pela primeira vez e não conseguiu se segurar. A holandesa aproveitou o segundo bp que teve e fez 7/5, em 47 minutos.

Bertens já está na final do torneio de duplas, ao lado de Ashleigh Barty. Em simples, ela enfrenta nas quartas a #4 Naomi Osaka, que vem de vitória sobre a #14 Sofia Kenin, também em três sets.