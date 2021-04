Impiedosa, Barty despacha Kovinic em 44 minutos na estreia do Australian Open

Dona da casa, a #1 Ashleigh Barty deu show na abertura da rodada noturna na Rod Laver Arena, quadra principal do Australian Open. Ele estreou no torneio com vitória avassaladora por duplo 6/0 sobre a #82 Danka Kovinic, em 44 minutos, nesta terça-feira (9). Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Barty terminou a partida com apenas três pontos perdidos no saque, dez winners e cinco erros não-forçados. A australiana ganhou os 16 primeiros pontos do set inicial e só perdeu quatro no total, fechando a parcial em 6/0 após 19 minutos.

No segundo set, Barty ganhou três games por 40-0, dois por 40-15 e só no segundo Kovinic conseguiu seu único game point em toda a partida. A australiana, porém, salvou e fechou a parcial em 25 minutos.

No placar geral da partida, Barty venceu 50 dos 60 pontos jogados na partida. Kovinic teve 24% dos pontos vencidos com o primeiro serviço e 19% com o segundo, somando três winners e incríveis 28 erros não-forçados.

A número um do mundo ficou quase 11 meses sem jogar por causa da pandemia - ela decidiu não deixar a Austrália no período. Ela voltou a jogar na semana passada, onde já conquistou o título do Yarra Valley Classic, batendo a #14 Muguruza na decisão.

Após essa vitória arrasadora, Barty espera na segunda rodada a vencedora do confronto entre outra australiana, a #387 Daria Gavrilova, e a espanhola #64 Sara Sorribes Tormo.